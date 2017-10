Không phải Philippe Coutinho hay Mohamed Salah, mà Joe Gomez mới là cầu thủ chơi hay nhất trận gặp Manchester United.

Trên sân nhà Anfield, Liverpool đã có tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn so với Man United. Chỉ một chút may mắn nữa thôi là The Kop đã có thể giành trọn vẹn 3 điểm trước đội khách. Sau đây là điểm số cụ thể của các cầu thủ Liverpool trận gặp Man United do tờ Express chấm.

Thủ thành Simon Mignolet - 6 điểm: Cả trận, Mignolet gần như không phải hoạt động nhiều do hàng công của Man United thi đấu quá tồi.

Hậu vệ phải Joe Gomez - 7.5 điểm: Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu bên phía Liverpool. Lên công về thủ nhịp nhàng, Gomez buộc cánh trái của Man United tê liệt hoàn toàn, đặc biệt khiến Martial trải qua một buổi tối đáng quên nhất từ đầu mùa giải.

Trung vệ Joel Matip - 6 điểm: Matip suýt chút nữa là đã ghi bàn cho Liverpool nếu cú dứt điểm của anh không bị De Gea xuất sắc cản phá.

Trung vệ Dejan Lovren - 7 điểm: Tưởng chừng như là mắt xích yếu của Liverpool thì ngược lại, Lovren có một trận đấu quá tốt. Chân sút Romelu Lukaku hoàn toàn bị Lovren bắt chết trận này.

Hậu vệ trái Roberto Moreno - 7 điểm: Moreno hoạt động cực kỳ năng nổ và khiến cả Ashley Young lẫn Antonio Valencia phải tắt điện.

Tiền vệ trung tâm Jordan Henderson - 6 điểm: Henderson luôn tràn đầy sinh lực ở những trận đấu lớn.

Tiền vệ trung tâm Gini Wjinaldum - 7 điểm: Sức mạnh cùng khả năng hoạt động rộng của tiền vệ người Hà Lan khiến Nemanja Matic có một trận cầu khá vất cả.

Tiền vệ công Emre Can - 6 điểm: Được bố trí đá như một hộ công, Can chơi tròn vai trận này. Tuy nhiên, tiền vệ người Đức thiếu quyết đoán ở những pha bóng quyết định.

Tiền vệ phải Mohamed Salah - 7 điểm: Mang phong độ cao từ tuyển về, Salah liên tục có những pha đi bóng lắt léo khiến hàng thủ Man United toát mồ hôi hột.

Tiền vệ trái Philippe Coutinho - 7 điểm: Cũng như Mane, Coutinho nhiều lần làm khó hàng thủ Quỷ đỏ thành Manchester nhờ kỹ thuật và khả năng rê dắt bóng tốt của mình.

Tiền đạo Roberto Firmino - 7 điểm: Firmino phối hợp khá ăn ý với Coutinho và Salah. Khả năng chạy chỗ thông minh của Firmino khiến hàng thủ Man United loạng choạng và để lộ ra nhiều khoảng trống. Thế nhưng, bàn thắng là điều mà Firmino còn thiếu để có một trận đấu hoàn hảo.

Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 00:27 15/10/2017