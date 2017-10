Cha mẹ của nghi phạm nhiều lần rạch đùi phụ nữ khẳng định con trai là người hiền lành, không có biểu hiện bất thường để có thể dẫn tới hành động biến thái này. Tuy nhiên họ cũng không dám chắc con mình vô tội.

Mới đây, Hồ Huỳnh Tuấn Anh (SN 1997, trú ấp Thị 1, xã Hội An, Chợ Mới, An Giang) bị Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) tạm giữ để điều tra vì nghi người này rạch đùi hàng loạt phụ nữ, nữ sinh ở huyện Lấp Vò.

Nhà nghèo, học hết lớp 8 đã theo cha mẹ đi làm

Trước thông tin con trai bị bắt được báo chí đăng tải, cha mẹ nghi phạm rất bất ngờ. Ông Út T. (cha của Tuấn Anh) cho biết, con trai ông hiếu thảo, hiền lành nên chuyện vướng vào vòng lao lý vì hành vi rạch đùi phụ nữ là điều khó tin.

“Vợ chồng tôi có 2 con, nó là con đầu. Cha mẹ nghèo nên học hết lớp 8, thằng bé đã bỏ học, theo chúng tôi lên Bình Dương làm mây tre đan“, ông Út T. trầm ngâm kể. Sau 6 năm ở Bình Dương, ông Út T. lại dẫn cả nhà về quê sinh sống. Cách đây khoảng 1 năm, ông xin cho con trai học nghề thợ sắt ở một tiệm tại thị trấn Lấp Vò (huyện Lấp Vò).

Nghi can Tuấn Anh bị công an bắt giữ để điều tra về việc liên quan đến hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ.

“Nó ngoan lắm, sáng nào cũng đi từ 6h, tới khoảng 17h thì về nhà. Trước khi đi ngủ, nó còn phụ giúp cha mẹ làm mây tre đan đến tận khuya“, ông Út T. nói.

Bà T., vợ ông Út T. cũng khẳng định, Tuấn Anh là người con ngoan hiền, hiếu thảo. “Nó đi học nghề, được người ta trả cho hơn 1 triệu, đi làm cả năm, giờ tay nghề khá hơn mới được trả 3 triệu. Nhưng nó không có dám tiêu pha, làm bao nhiêu, nó đưa tôi hết vì thương bố mẹ“, mẹ Tuấn Anh nghẹn lời.

Lo con nghiện game, buồn phiền chuyện gia đình mà vi phạm luật pháp

Theo bà T., Tuấn Anh trước giờ không có biểu hiện gì bất thường. Cách đây khoảng 3 tháng, thanh niên này cưới vợ và sống rất hạnh phúc.

“Hồi đó, trên mạng có đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên rạch đùi phụ nữ đi đường. Tôi có xem và thấy có nét giống thằng Tuấn Anh mà từ đó cứ để ý nó hoài, nhưng cũng không thấy có biểu hiện gì bất thường“, bà T. kể.

Bà T. - mẹ Tuấn Anh.

Bà T. cho biết, cách đây 4 ngày, Tuấn Anh có về nhà kể với cha mẹ rằng mình bị công an Lấp Vò dừng xe kiểm tra khi đang lưu thông trên đường cùng với nhiều thanh niên khác. Khi kiểm tra, trong xe của Tuấn Anh có 2 cây vít nhọn nên cơ quan chức năng thu giữ. Tuy nhiên, bà T. cho rằng, đây chỉ là đoạn inox bà nhờ con trai mang tới tiệm mài giúp để về làm mây tre đan.

“Khi nghĩ lại, tôi chỉ sợ chuyện mình hay cằn nhằn chồng rượu chè, gia cảnh khó khăn làm con buồn. Tôi cũng sợ con mình ra ngoài bị bạn bè rủ rê hoặc nghiện chơi game nên thành ra như vậy” - bà T. nói thêm.

Ông Út T. cho biết thêm: “Khi công an tới bắt giữ con trai, gia đình ai cũng sốc. Tuy nhiên tôi vẫn động viên con nếu trót dại thì cứ khai nhận để được hưởng sự khoan hồng. Còn nếu không phạm tội, cơ quan chức năng sẽ sớm thả cho về”.

Trước đó, trong các ngày 8-11/10, nhiều người dân tại huyện Lấp Vò đến Công an huyện trình báo việc bị kẻ xấu dùng vật sắc, nhọn rạch vào đùi, mông.

Qua xác minh, Cơ quan công an xác định có 8 trường hợp, trong đó có 3 nữ sinh bị đối tượng chạy xe máy áp sát từ phía sau, dùng vật sắt nhọn chích hoặc rạch vào mông, đùi gây thương tích nặng. Kẻ biến thái này thường chọn thời điểm gây án vào sáng sớm hoặc buổi trưa trên những đoạn đường vắng..

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an huyện Lấp Vò phối hợp cùng PC 45 Công an tỉnh điều tra, xác minh vụ việc. Qua thu nhập tài liệu từ bị hại và trích xuất camera an ninh, Công an xác định đối tượng gây ra các vụ việc trên là nam, khoảng 20 -30 tuổi, chạy xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen.

Thời điểm này, Công an tiếp tục lấy lời khai các bị hại về đặc điểm nhận dạng của đối tượng qua hình ảnh trích xuất từ camera, đồng thời sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Hồ Huỳnh Tuấn Anh là đối tượng gây án nên đã bắt giữ, khám xét nơi ở của nghi phạm vào ngày 18/10.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ rạch đùi phụ nữ trên địa bàn Đồng Tháp. Nguyên nhân mà Tuấn Anh khai là buồn phiền chuyện gia đình nên thực hiện hành vi trên để giải toả tâm lý cá nhân.

Linh Chi