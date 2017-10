Ngày nào The Look còn chưa lên sóng thì ngày đó khán giả còn tò mò rằng Phạm Hương, Minh Tú và Kỳ Duyên sẽ 'chặt chém' nhau ra sao?

Ngay từ format, lẫn những diễn biến nảy lửa đã từng xảy ra xuyên suốt tại The Face ở các phiên bản Mỹ, Anh, Úc, Thái và cả Việt Nam, tất cả những yếu tố từ format truyền hình thực tế siêu hot này đều được khán giả ví von như những bộ phim “hậu cung truyện” kịch tính vô cùng hấp dẫn.

Và tất nhiên, với format lập team tương tự, The Look cũng không ngoại lệ.

Chương trình hiện đang là tâm điểm chú ý sau khi công bố 3 HLV là Phạm Hương - Minh Tú - Kỳ Duyên. Phải nói rằng, với 3 cái tên trên, The Look đang có những “nhân vật” quá đẹp cho “Hậu cung truyện” của mình. “Câu chuyện” nào với 3 mỹ nhân này sẽ được The Look đưa tới khán giả? Những tình tiết bất ngờ, kịch tính nào sẽ khiến “cuộc chiến” tại Vẻ đẹp thương hiệu 2017 tạo nên sức hút riêng biệt?

Hãy cùng Saostar thử tìm kiếm qua các giả thuyết, cũng chính là những “tình tiết” được trông chờ, mong đợi từ các fan.

Trông chờ #1:

Màn đối đầu “làm nên lịch sử” của Phạm Hương và Minh Tú

Hai cá tính “siêu mạnh” Minh Tú và Phạm Hương sẽ “đối đầu” ra sao ở The Hair?

Cả hai HLV xinh đẹp đều đã có kinh nghiệm với vai trò mentor ở The Face Việt Nam nhưng người ở mùa 1, người thì mùa 2, hai nền cá tính mạnh mẽ của cả hai đều đã được “trưng trổ” nhưng thú vị là cả hai lại chưa có cơ hội được “đụng mặt” nhau trực diện.

Phạm Hương từng khiến Lan Khuê phải bật khóc ở mùa 1. Minh Tú đòi “bôi” môi thâm của Lan Khuê rồi mới chịu nói chuyện ở mùa 2. Vậy nếu có một ngày, Phạm Hương dùng chính màu son năm nào thách thức Minh Tú ngay trong phòng loại của The Look thì sao? Chỉ cần nghĩ đên ngay khoảnh khắc chạm mặt đó, khán giả ruột của format “hậu cung tranh đấu” nóng phừng phừng này cũng đã “sướng tê người”.

Nếu tại The Look, thay vì là Lan Khuê mà là Minh Tú đối mặt với Phạm Hương thì sẽ thế nào?

Và chưa hết, chỉ cần lúc đó, Phạm Hương lôi ngay một thỏi son khác và cất giọng đầy kiêu hãnh: “Hương bôi son mới để nói chuyện với Tú rồi đây!”. Chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc “đỉnh” nhất trong lịch sử truyền hình thực tế Việt, sẽ truyền cảm hứng cho ít nhất 100.000 bức ảnh chế, “bật chủ” hàng loạt báo điện tử cũng như được lưu truyền trên các bộ phim truyền hình dài tập sau này.

Nếu tại The Look, người Minh Tú phải lặp lại câu nói “bôi cái môi thâm đi” không phải là Lan Khuê…

…mà là Phạm Hương thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Giờ chỉ cần nghĩ đến thôi, có lẽ khán giả cũng đã thấy “rần rần” trong người, huống chi nếu tất cả là sự thật, sự hưng phấn có khi còn gấp hơn vạn lần.

Phạm Hương và Minh Tú cuối cùng cũng “gặp lại nhau” tại The Look 2017.

Trông chờ #2:

Bị các “chị Đại” bắt nạt, Kỳ Duyên rớt nước mắt ngọc nữ

Kỳ Duyên gây tò mò với lần đầu tiên tham gia và giữ vai trò HLV ở một show thực tế.

Nếu sự trở lại của Phạm Hương và Minh Tú khiến khán giả vô cùng hào hứng thì màn ra mắt của Hoa hậu Việt Nam 2014 - Kỳ Duyên tại The Look vừa là một sự bất ngờ vừa là một sự tò mò cực đại. Có thừa nhan sắc lẫn sức hút nhưng năng lực và bản lĩnh của Kỳ Duyên ở vai trò HLV vẫn là một ẩn số. Khi cả tuổi đời, tuổi nghề và kinh nghiệm ngồi ghế HLV đều chưa sánh bằng hai đàn chị, liệu Kỳ Duyên có bị “lép vế” và nhận luôn “vai” thua thiệt như Lan Khuê ở The Face mùa 1 hay Hoàng Thùy ở The Face mùa 2?

Liệu Kỳ Duyên có chiếm được cảm tình của khán giả ở vai trò mới?

Kỳ Duyên từng mắc nhiều “lỗi” lớn nhỏ trước đây, từng phải lên tiếng xin lỗi, thanh minh giải thích cũng hơn 1 lần. Nhưng tuyệt nhiên, Duyên chưa từng cho ai thấy mình yếu đuối. Vô ý có, vội vàng nông nổi có, nhưng Duyên chưa bao giờ phải khóc sụt sùi để đổi lại sự thông cảm của khán giả. Chính vì vậy, nếu có chuyện gì đó xảy ra tại The Look khiến Duyên phải chạm tới giới hạn, có thể đây sẽ là lần đầu tiên người ta thấy Kỳ Duyên rơi lệ. Và chắc chắn sẽ là giọt nước mắt vô cùng đẹp khi bây giờ, Duyên đã có thần thái, sắc vóc rạng rỡ, kiêu kỳ hơn nhiều lần trước đây.

Ở mùa 1 của The Face, người ta có thể thốt lên “Thương quá!” khi Lan Khuê dấm dứt chấm nước mắt, thì lần này với The Look, có khi người ta sẽ thốt lên “Đẹp quá!” trước tiên khi thấy “em út” Kỳ Duyên sụt sùi đổ lệ cũng nên.

Trông chờ #3:

Lan Khuê xuất hiện hỗ trợ “bé Út”, “phục thù” chuyện xưa

Đây có lẽ sẽ là chi tiết sẽ khiến các fan nhảyy cẫng lên vì bất ngờ xen lẫn khoái chí. Cảm giác này cũng đã từng đến với các fan của The Face Thailand mùa 3 khi HLV “nhọ nhất lịch sử” Cris Howang quay trở lại “ngang xương” thay thế HLV cũ Marsha dẫn dắt các thí sinh, kết quả là đoạt thành công ngôi vị Quán quân chung cuộc cho học trò Grace.

Lan Khuê bất ngờ trở lại…

…cũng sẽ giống như HLV Cris Howang trở lại bất thình lình tại The Face Thailand mùa 3.

Đối với The Look, việc bất ngờ xuất hiện của Lan Khuê để hỗ trợ Kỳ Duyên nếu chẳng may “cô Út” bị “bắt nạt” âu cũng là một “tình tiết” hợp lý và đủ hấp dẫn để nhà sản xuất có thể… thử nghĩ tới “chiều fan” một lần xem sao.

Nhưng mà, phim nào đến cuối mà chẳng có… twist!

Phải khiến người xem “ồ à!” thì mới đúng chuẩn truyền hình thực tế!

Twist - những cú lật vào phút chót mới chính là điều khiến tất cả các bộ phim có được sự “thăng hoa” đến cùng của khán giả.

Nếu chỉ dựa vào “quá khứ” của những chương trình trước, e cũng khó mà đoán được “vai diễn” của bộ ba Phạm Hương - Minh Tú - Kỳ Duyên tại The Look 2017 vì chắc chắn các HLV của chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại chính hình ảnh cũ của mình trước đây. Một là thay đổi 180 độ, hai là nâng cấp gai góc, sắc xảo hơn cho “lạ lạ hay hay”.

Những cú bắt tay giao hảo này vẫn luôn được xuất hiện ngay từ đầu mọi “Hậu cung truyện”…

Có thể rút kinh nghiệm từ The Face mùa 2, biết đâu Minh Tú sẽ thôi quyết liệt và gây bất ngờ cho khán giả với hình ảnh “thục nữ”, mềm mỏng thậm chí là hài hước, nhắng nhít. Hoặc khi chán làm “nữ hoàng drama”, “Hương tổng” sẽ chiều lòng fan trở thành “chị Đại” chuẩn mực, đầy khéo léo và tận tâm.

… Thực chất mọi thứ sẽ diễn ra thế nào vẫn còn phải chờ tới lúc The Look lên sóng!

Khi nào The Look còn chưa lên sóng thì người ta vẫn còn ngần ấy thời gian để tự đưa ra những “trông chờ”, dự đoán khác của mình. Tuy nhiên, khán giả vẫn có thể chờ đợi trong sự yên tâm rõ ràng nhất: chắc chắn The Look sẽ là một “câu chuyện hậu cung” mới lạ và hấp dẫn. Cũng như dù “sắm vai” gì trong The Look đi nữa, thì sự kết hợp của bộ ba Phạm Hương, Minh Tú và Kỳ Duyên cũng đã thừa sức mang đến những điều ấn tượng và bất ngờ nhất rồi.

Ngọc Tâm - Quang Phong