Hai thủ lĩnh khủng bố IS đã bị tiêu diệt nhanh gọn tại Marawi nhờ sự giúp sức của một cậu bé mới 16 tuổi.

Binh sĩ Philippines chụp ảnh cùng 2 thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt.

Isnilon Hapilon, kẻ được coi là “tiểu vương” của khủng bố IS tại khu vực Đông Nam Á, và Omarkhayam Maute, thủ lĩnh của nhóm IS tại Marawi, đã bị giết trong cuộc đấu súng cuối cùng với quân đội Philippines. Thành trì Marawi được giải phóng sau nhiều tháng bị khủng bố IS chiếm giữ.

Tuy nhiên, người có công lớn nhất giúp quân đội chính phủ Philippines diệt gọn khủng bố cấp cao là một cậu bé địa phương mới 16 tuổi. Khi được quân chính phủ giải cứu khỏi tay IS, cậu bé này đã cung cấp chính xác vị trí giúp tìm ra nơi ẩn náu của Maute và Hapilon trong một tòa nhà ở thành phố.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ từng tuyên bố trao thưởng số tiền 5 triệu USD (khoảng 110 tỉ đồng) cho bất kì ai chỉ điểm được vị trí Hapilon. Tên này từng bị cáo buộc bắt cóc nhiều công dân Mỹ và năm 2001 từng chặt đầu một người Mỹ ở tỉnh Basilan, Philippines.

Tướng Philippines công bố thông tin tiêu diệt thành công 2 thủ lĩnh IS.

Molly Koscina, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ cho biết kết quả xét nghiệm DNA cho thấy kẻ bị tiêu diệt chính là Isnilon Hapilon. Đây là một trong số những kẻ bị truy nã gắt gao nhất hiện nay. Điều này đồng nghĩa cậu bé nhỏ tuổi sẽ nhận được số tiền thưởng khổng lồ từ FBI vì giúp tìm ra trùm khủng bố khét tiếng.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail nói rằng tranh cãi về số tiền thưởng này vẫn chưa thể giải quyết trong thời gian ngắn. Nhiều binh sĩ tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố cũng lên tiếng nhận thưởng vì góp công tiêu diệt Hapilon.

Sau khi Hapilon và Maute bị tiêu diệt, lính Philippines đã chụp ảnh cạnh 2 thi thể này. Quân đội Philippines cũng cho rằng Mahmud bin Ahmad, một phiến quân Malaysia thân Hapilon, cũng bị giết trong trận càn tại Marawi. Dù vậy, xác của Ahmad chưa được tìm thấy.

Quang Minh – Daily Mail