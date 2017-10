Bé trai 15 tuổi tố bị người phụ nữ 57 tuổi dụ vào nhà nghỉ ở huyện Củ Chi (TP.HCM), ép quan hệ tình dục 2 lần. Hiện tinh thần em rất hoảng loạn.

Ngày 13/10, trao đổi với Zing.vn, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, thuộc Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM) nhận bảo vệ miễn phí cho cháu H. cho biết: "Sáng nay, chúng tôi đã vừa gửi đơn lên Viện trưởng Viện KSND huyện Củ Chi và Bí thư huyện. Hiện chúng tôi đang trông chờ vào các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết nhanh chóng để đòi lại công bằng cho bé".

Luật sư Nữ còn thông tin thêm, hiện em H. có dấu hiệu của bệnh tự kỷ. "Khi gặp bà T. tại cơ quan điều tra để đồi chất, bé rất hoảng sợ. Vì vậy, vấn đề cần làm lúc này là giúp em sớm vượt qua mặc cảm, trở lại cuộc sống bình thường", luật sư nói.

Liên hệ với ông T.H.N (56 tuổi, bố nuôi bé H.), ông cho biết hiện tại, bệnh viêm ở bộ phận sinh dục của bé đã giảm, chỉ còn hơi tức. "Tuy nhiên, tinh thần cháu vẫn còn sợ hãi và chấn động lắm, cứ ở trong nhà không muốn gặp ai, tôi đã nói chuyện với cháu được nhưng nó cáu gắt hơn lúc trước rất nhiều", ông N. chia sẻ.

Bị xâm hại khi chưa đủ 15 tuổi

Vốn là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, em P.H.H. (15 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP.HCM) sống lang thang một mình và hay tìm đến quán cơm của ông T.H.N. (56 tuổi) để xin ăn. Quán cơm của ông N. thuê mặt bằng trước cửa nhà góa phụ T. (57 tuổi).

Biết H. mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông N. nhận cậu bé về làm con nuôi, thực hiện thủ tục nhập khẩu cho H. tại Công an xã Xuân Thới Thượng. Sau khi về sống chung cùng bố mẹ nuôi, H. được đi học trở lại; đồng thời phụ giúp ông N. trong việc bán quán cơm.

Ông N. nhận H. về làm con nuôi. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ngày 28/6/2017, H. bất cẩn làm mất chiếc xe của khách đến quán cơm nên ông N. đã la rầy H. "Lúc đó, bà T. từ trong đi ra, rồi kéo nó vào nhà nói điều gì đó. Lát sau N. ra xin lỗi tôi, rồi bước qua đường, ngồi ở điểm bán thuốc lá. Sau đó, bà T. chạy xe máy từ trong nhà ra và H. nhảy lên xe bà T.", ông N. kể.

Sau đó không thấy H. trở về nhà, ông N. có hỏi bà T. nhưng bà không trả lời mà còn la ông.

10 ngày sau, ông nghe tin H. ở Củ Chi và tìm thấy em ở quán Internet. Tâm lý H. có vẻ hoảng loạn, tay cầm chai thuốc, hỏi ra mới biết H. bị bệnh ở bộ phận sinh dục, sưng tấy rất to, liên tục chảy máy mủ và không đi tiểu được.

Ông N. lập tức đưa H. đến bệnh viện Hóc Môn để điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết em bị nhiễm trùng đường tiểu, viêm tinh hoàn, viêm mào tinh… do quan hệ tình dục không an toàn.

Mặc cảm

Từ khi xảy ra sự việc, H. sống trong sự mặc cảm, ám ảnh về bà T. "Cháu cứ sợ sau này mình bị vô sinh, sợ mọi người nói 'lái máy bay bà già'. Có khi cháu bỏ cơm không ăn, thường xuyên cáu gắt", ông N. lo lắng.

Theo lời kể của H., bà T. đã 2 lần đưa em vào một nhà nghỉ ở H.Củ Chi và chủ động thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Trong những ngày từ 28/6-8/7, ngoài việc đi làm thêm, chơi điện tử thì H. bị bà T. ép quan hệ tình dục 2 lần. Sau khi thực hiện hành vi, bà T. có cho H. 2 triệu đồng nhưng sau đó đã lấy lại 1 triệu đồng.

"Cô T. có cho em tiền 2 lần và nhắn tin, yêu cầu không được nói chuyện này cho ai biết", em H lại.

H. kể lại việc bị bà T. xâm hại.

Ông N. đã làm đơn tố cáo bà T. đến Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng sau Công an xã mới mời các bên lên làm việc, lấy lời khai.

Sau đó, đơn của ông được chuyển lên Công an huyện Củ Chi. Đại diện của Công an huyện Củ Chi xác nhận thông tin này và cho biết, vụ việc xảy ra vài tháng trước, quá trình thu thập chứng cứ không dễ dàng. Công an đang điều tra làm rõ.

Hoài Thanh