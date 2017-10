Mặc dù UBND tỉnh Bình Thuận đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, tuy nhiên tình trạng 'cát tặc' ở Bình Thuận vẫn diễn biến ngày càng phức tạp và khó kiểm soát.

Hoạt động khai thác cát trái phép ngay chân núi Tà Cú, H.Hàm Thuận Nam

Ngày 6.10, tại H.Bắc Bình, khi PV Thanh Niên cùng Bí thư Huyện ủy Bắc Bình Tiêu Hồng Phúc đi khảo sát việc dạy học của thầy và trò ở điểm Trường Tiểu học Cà Lúc thì gặp một xe chở cát trái phép đi ngược chiều. Xe của Bí thư Huyện ủy phải nhường đường cho xe “cát tặc”.

Khi vào sâu bên trong làng Cà Lúc, lại thấy nhiều xe ben khác chở cát đi ra. Gặp ông Chủ tịch UBND xã Phan Sơn K’Bảy trong trường Cà Lúc, Bí thư Huyện ủy Bắc Bình Tiêu Hồng Phúc hỏi thẳng “cát này ai khai thác?”. Chủ tịch xã Phan Sơn K’Bảy ấp úng nói: “không biết”!

H.Hàm Tân là một trong hai huyện được đích thân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận gửi công văn “yêu cầu ngăn chặn khai thác cát trái phép”. Tuy nhiên, sáng 10.10, khi PV Thanh Niên có mặt tại thôn 1, xã Tân Phúc thì vẫn còn rất nhiều xe ben chở cát từ con đường phía sau Trường THCS Tân Phúc ra QL1 để bán cho các xe từ Đồng Nai ra.

Ngoài ngã ba lúc này, có ít nhất 8 chiếc xe ben lớn BS 60C (Đồng Nai) đang chuẩn bị vào "ăn cát". Khi phát hiện có CSGT phía ngoài, một chiếc xe ben chở đầy cát dừng lại trong hẻm. Tài xế lấy máy điện thoại ra gọi. PV Thanh Niên theo dấu vết xe ben chở cát vào bên trong thì phát hiện một bãi tập kết cát rất lớn.

Người dân địa phương cho hay do xe to từ Đồng Nai ra không thể vào tận mỏ vì đường nhỏ nên các xe ben nhỏ chở cát ra đổ xuống bãi này rồi múc lên xe lớn. Men theo con đường lầy lôi, trũng sâu hai bên do vệt bánh xe chở nặng, chúng tôi phát hiện có đến 6 chiếc xe ben đậu xếp hàng sát rừng keo lá tràm. Một CSGT Công an H.Hàm Tân có mặt tại hiện trường, cho biết: “Do tụi tôi chặn phía ngoài nên trong này nó đổ cát xuống đó để phi tang”.

Đến hai mỏ cát rất to sát chân núi. Thật ngỡ ngàng “không thể nghĩ nó là mỏ cát lậu” vì quy mô bài bản với lượng cát cực lớn. Tại hiện trường, dấu cát còn ướt, máy bơm, can xăng, quần áo của công nhân và một chiếc máy đào vứt lại hiện trường ngổn ngang. Một cán bộ Công an H.Hàm Tân cũng vừa kịp đến hiện trường nhưng lấy máy điện thoại ra gọi chứ không phải ghi nhận hiện trường mỏ cát lậu này.

Mỏ cát thứ nhất có chiều vòng cung khoảng 400m. Lượng cát đã múc đi để lại vực ta-luy sâu chừng 4m. Mỏ cát thứ hai, cách đó chỉ 300m, sát về phía chân núi còn rộng hơn. Nơi đây có dấu hiệu khai thác từ rất lâu vì một công trường khai thác hiện ra rất hoành tráng. Vực ta-luy cao đến 4m. Dấu vết đường xe vào và máy đào còn mới nguyên.

Ngày 11.10, tại H.Hàm Thuận Nam, trên đường từ TT.Thuận Nam, băng qua chân núi về Tân Thuận, PV Thanh Niên tiếp tục phát hiện máy đào đang múc cát tại một mỏ cát ngay chân núi Tà Cú. Băng qua vườn điều bỏ hoang của dân, chúng tôi đã ghi hình toàn bộ cảnh khai thác trái phép tại mỏ cát này. Tại đây, các loại xe ben ra vào liên tục lấy cát.

Khi phát hiện PV ghi hình, tài xế xe ben la lớn “có người quay phim”. Lập tức, tài xế máy đào tắt máy. Chiếc xe ben cuối cùng nhận cát bỏ chạy khoảng 300m thì đổ cát xuống ngay ven đường.

Sau khi phát hiện những đống cát “khủng” được tập kết ven QL1 thuộc H.Hàm Tân, chúng tôi đã phản ánh đến Sở Công thương Bình Thuận.

Trả lời Thanh Niên,Phó giám đốc Sở Công thương Bình Thuận Ngô Minh Hùng (kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường), cho biết đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra các công ty có những bãi cát lớn ở H.Hàm Tân theo chỉ đạo của UBND tỉnh. “Đúng là họ có hóa đơn hợp pháp, mua cát xây dựng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mang về Bình Thuận”.

Trả lời câu hỏi liệu có tình trạng mua bán hóa đơn để “hợp thức hóa” số cát khai thác trái phép tại Hàm Tân? Ông Hùng cho biết tổ công tác đã ra tận Bà Rịa- Vũng Tàu xác minh hóa đơn. “Tôi hiểu ý của phóng viên, nhưng chức năng của tôi chỉ trả lời anh đến thế. Muốn biết cát đó có đúng là cát mua từ Bà Rịa- Vũng Tàu hay không thì tôi không thể biết được”, ông Hùng nói.

(Còn tiếp)

Quế Hà