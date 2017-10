Các bệnh nhân tìm đến phòng khám có bác sĩ Trung Quốc vì những căn bệnh 'khó nói' mà không biết rằng, đằng sau những lời mời chào hoa mỹ, quảng cáo trên mây là thủ đoạn 'chặt chém' với chi phí cắt cổ.

Phòng khám đa khoa Hồng Phong bị "tố" chặt chém bệnh nhân

Từ 9,8 triệu “biến” thành 47 triệu

Anh N.H.T. (29 tuổi, ở huyện Hóc Môn, TPHCM) bỗng dưng trở thành con nợ chồng chất sau khi đi cắt bao quy đầu ở Phòng khám đa khoa Hồng Phong (địa chỉ 160-162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5).

Anh T. cho biết, do xuất tinh sớm và mong có con nên anh có tìm thông tin phòng khám nam khoa trên mạng. Đọc những lời quảng cáo của Phòng khám đa khoa Hồng Phong, anh gọi điện tới và được tư vấn rất nhiệt tình, vì thế, ngày 3/10, anh đến khám. Sau khi làm xét nghiệm máu và nước tiểu, một bác sĩ người Việt (không đeo bảng tên) cho biết, anh T. bị rất nhiều bệnh như dài da quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, xuất tinh sớm và chỉ định phẫu thuật cắt bao quy đầu ngay trong ngày.

Người tư vấn cho biết, tình trạng của anh khá “nguy hiểm” vì nếu không điều trị kịp thời có thể gây vô sinh, đồng thời phòng khám tư vấn giá thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu ở 3 mức: 5,8 triệu, 7,8 triệu và 9,8 triệu đồng. Vì nhân viên tư vấn nói mức 5,8 triệu đồng là cắt truyền thống, may bằng chỉ không tiêu, 20-30 ngày sau mới lành; mức 9,8 là can thiệp bằng phương pháp hiện đại, may bằng chỉ tự tiêu và mau lành nên anh T. chọn mức 9,8 triệu đồng. Sau đó, anh được phẫu thuật bởi một bác sĩ nam người Trung Quốc cũng không đeo bảng tên và không biết nói tiếng Việt.

Anh T. cho biết: “Tôi vừa phẫu thuật cắt da quy đầu xong, vẫn đang nằm trên bàn thì bác sĩ nói rằng tôi có nang ở da dương vật nên phải đốt điện với giá 15,8 triệu đồng. Bác sĩ giải thích nếu không đốt, nang sẽ vỡ ra gây vô sinh. Vì đang trên bàn mổ và ảnh hưởng đến việc có con nên tôi buộc phải đồng ý thực hiện. Lúc đó tôi cũng không thể gọi điện cho gia đình vì bác sĩ yêu cầu phải để điện thoại bên ngoài”.

Sau khi phẫu thuật, phòng khám đưa phiếu thu cho anh T. với nhiều khoản phát sinh như phí điều trị 4,5 triệu đồng, điều trị đốt nang 1,8 triệu đồng, tiểu phẫu bao quy đầu 9,8 triệu đồng, rửa bàng quang 12,8 triệu đồng, phí truyền dịch 200.000 đồng, tiền một số loại thuốc đơn giản (sinfuly, sonentiz, thuốc đông dược, xét nghiệm) hơn 4,2 triệu đồng. Tổng cộng, anh T phải trả 47.350 triệu đồng.

Vì không chuẩn bị số tiền lớn như vậy, sau khi nhận phiếu thu, vợ anh T. phải chạy từ quận 10 về Hóc Môn để mượn tiền người thân và hàng xóm 40 triệu đồng để mang đến đóng, còn anh T. bị phòng khám giữ lại để… hồi sức.

Bác sĩ yêu cầu anh T. phải tái khám trong 1 tuần, nhưng ngay ngày hôm sau khi tái khám, anh chỉ được thay băng, truyền dịch và điều trị vật lý trị liệu 30 phút và toa thuốc là 3 gói thuốc nước đông y không nhãn mác với số tiền 5 triệu đồng. Hoảng hốt vì mức giá quá cao, anh quyết định “bỏ của chạy lấy người”, đến khám tại Bệnh viện Bình Dân. Cả tiền khám và thuốc uống 7 ngày tại Bệnh viện Bình Dân chỉ khoảng 300.000 đồng. Quá bức xúc vì bị phòng khám “chặt chém”, anh T. đã làm đơn khiếu nại đến thanh tra Sở Y tế TP.HCM.

Không trả tiền thì không… khâu vết mổ

Trước đó, anh N.Đ.H. (29 tuổi, ngụ tại quận 10) cũng bị Phòng khám Baylor “chém” 56,8 triệu đồng khi đến làm tiểu phẫu cắt bao quy đầu. Anh H. cho biết, lúc đầu phòng khám báo giá tiền khám, xét nghiệm, thực hiện thủ thuật là 3,2 triệu đồng nhưng khi đang mổ, bác sĩ người Trung Quốc nói với phiên dịch rằng anh có polyp ở dương vật và đưa ra mức giá điều trị là 56,8 triệu đồng.

Anh H không đồng ý nhưng bác sĩ không chịu đóng vết mổ. Người phiên dịch ra ngoài, trao đổi với bạn gái của anh H. để cô viết giấy ghi nợ số tiền 56,8 triệu đồng và giữ lại chứng minh nhân dân của anh H. Sau đó, bác sĩ mới tiếp tục thực hiện phẫu thuật rồi khâu dương vật lại cho anh H. Khi bạn gái anh H liên lạc được với gia đình, đem số tiền 56,8 triệu đồng đến đóng cho phòng khám, anh H. mới được về nhà.

Anh H. kể, sau khi về nhà, hôm sau, dương vật của anh bị rách, có vết thương chảy máu anh quay lại phòng khám Bayler. Tại đây, bác sĩ người Trung Quốc chỉ băng bó qua loa rồi cho anh về. Người nhà đã phải đưa anh đi khám tại Bệnh viện Bình Dân, được bác sĩ khâu lại vết mổ và cho biết, anh H. chỉ được mổ cắt bao quy đầu chứ không hề có phẫu thuật nào khác, đồng thời polyp mạch máu chỉ xuất hiện ở những vùng khác trên cơ thể chứ không có trên dương vật.

Ông Bùi Minh Trạng, Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, thanh tra sở tiếp nhận rất nhiều phản ánh của người dân về việc phòng khám Trung Quốc vẽ bệnh, thu giá trên trời, phóng đại bệnh làm ra vẻ nguy hiểm nhưng thực chất là bệnh tình không đến mức vậy.

Đa phần, các phòng khám này nắm bắt tâm lý người bệnh, tập trung vào khám những bệnh nhạy cảm, vùng kín mà bệnh nhân ngại đi khám ở bệnh viện công. Sở Y tế cũng đã kiểm tra và xử phạt khá nhiều nhưng tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

An Nhiên