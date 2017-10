Những con heo được quấn bao nylon cẩn thận, sau đó được đưa vào thùng vận chuyển đến lò tiêu hủy. Hệ thống tiêu hủy bằng điện, có máy lọc khói nên không gây ô nhiễm môi trường.

Gần 4000 con hẹo bị tiêu thuốc an thần được đưa đi tiêu hủy tại khu xử lý rác Đông Thạnh, Hóc Môn, TP.HCM vào sáng 4/10

Sáng 4/10, những chiếc xe tải vận chuyển hàng chục con heo bị tiêm thuốc an thần được khử trùng trước khi vào khu tiêu hủy tại khu xử lý rác Đông Thạnh, Hóc Môn (TP.HCM). Để hạn chế nguồn dịch bệnh, những con heo trước khi tiêu hủy được nhúng nước sôi tại lò mổ Xuyên Á (nơi bị bắt quả tang tiêm thuốc an thần vào đàn heo).

Theo quy định, công nhân trước khi tiêu hủy đàn heo phải mặc bảo hộ lao động, đi găng tay, đảm bảo tránh lây nhiễm.

Heo khi được đưa xuống khỏi xe tải đã bốc mùi khó ngửi nồng nặc.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với đoàn thanh tra khẩn trương tiêu hủy toàn bộ heo xác định bị tiêm thuốc an thần, không để nuôi nhốt chờ đào thải thuốc rồi đưa vào giết mổ. Ngoài ra, 13 thương lái (chủ lò) vi phạm sẽ bị kiểm soát chặt sản phẩm thịt heo.

Những con heo được quấn bao nylon cẩn thận, sau đó được đưa vào thùng vận chuyển đến lò tiêu hủy.

Hàng chục công nhân khẩn trương làm việc để đảm bảo kịp tiêu hủy số heo có nguy cơ phát bệnh dịch.

Các công đoạn để tiêu hủy heo rất nghiêm ngặt.

Tại đây công nhân phun thuốc sát trùng một lần nữa mới tiến hành tiêu hủy.

Hệ thống tiêu hủy bằng điện có máy lọc khói nên không gây ô nhiễm môi trường.

Hàng trăm thùng heo chờ được tiêu hủy tại khu xử lý rác Đông Thạnh.

Sáng 3/10, báo cáo tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP, trình bày việc thanh tra của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phát hiện heo bị tiêm thuốc an thần ở Cơ sở giết mổ Xuyên. Đơn vị này đã kiến nghị và tham mưu UBND TP tịch thu, tiêu hủy số heo bị tiêm thuốc an thần.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn được đề nghị tham mưu cho UBND TP.HCM ra quyết định tạm dừng hoạt động cơ sở giết mổ Xuyên Á.

Lò mổ này là cơ sở giết mổ lớn nhất ở TP.HCM, mỗi đêm làm thịt khoảng 5.000 con heo. Đơn vị chiếm hơn 50% tổng lượng heo giết mổ tại thành phố.

Sau vụ việc xảy ra, 17 cán bộ Chi cục Thú y phải viết giải trình, trong đó có cả lãnh đạo Trạm thú y Củ Chi. Những người này bị tình nghi... tiếp tay, nhận tiền của thương lái để bỏ qua sai phạm.

Tùng Tin