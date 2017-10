Công an phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời một vụ mạo danh công an để lừa đảo qua điện thoại.

Trước đó, khoảng 9 giờ, ngày 21/9, ông Trần Văn Việt (sinh năm 1942, trú tại tổ 95 khu 9B phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả) đang ở nhà, đã có một người phụ nữ gọi đến đến điện thoại bàn của gia đình ông Việt xưng tên là Hưng, Công an Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án tham nhũng liên quan đến ma túy.

Trong quá trình trao đổi, người phụ nữ hỏi ông Việt các nội dung “bác làm gì mà trong tài khoản lại có số tiền 3,7 tỷ đồng; bác có mua bán ma túy không”, ông Việt lo lắng cho biết là không hề biết số tiền đó ở đâu ra.

Sau đó, người phụ nữ này lại nói “bác sẽ nhận được số tiền này từ một ngân hàng ở Hà Nội chuyển về” rồi chuyển máy điện thoại cho một người đàn ông tự giới thiệu là Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, công tác tại Phòng Điều tra tội phạm về ma túy, đang điều tra vụ án của ông Việt.

Người đàn ông xưng tên là Toàn nói sẽ bắt giam ông Việt trong 2 tháng để phục vụ công tác điều tra. Toàn còn hỏi ông Việt có bao nhiêu tiền trong tài khoản, ông Việt cho biết chỉ có 2 quyển sổ tiền tiết kiệm với tổng số tiền 89 triệu đồng của hai vợ chồng ông gửi ở Ngân hàng Công thương Viettin Bank Chi nhánh Cửa Ông.

Sau khi nắm được thông tin trên, đối tượng tên Toàn yêu cầu ông Việt rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để chuyển vào ngân hàng của Bộ Công an phục vụ công tác điều tra, nếu không thực hiện, đến 11 giờ 30 phút cùng ngày ông Việt sẽ bị bắt.

Toàn còn cho ông Việt số tài khoản 187011097890001 của Ngân hàng SCB Hà Nội mang tên Nguyễn Văn Ích, số chứng minh nhân dân người nhận là 112401366, đồng thời dặn ông Việt phải bật máy điện thoại di động khi đi đến ngân hàng để rút tiền, không được nói chuyện này với ai khi nhân viên ngân hàng hỏi, nói là chuyển tiền cho người thân.

Do lo sợ, ông Việt đã lấy hai sổ tiết kiệm ra Ngân hàng Công thương Viettin Bank Chi nhánh Cửa Ông để chuyển tiền cho Toàn.

Trên đường đi, ông Việt gặp con gái là chị Trần Thị Hoài Thương (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại tại tổ 22, khu 2, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả) và cùng ra ngân hàng để rút tiền chuyển tiền cho Toàn.

Tại đây, do nghi ngờ, chị Thương không đồng ý với việc ông Việt chuyển tiền. Tuy nhiên, ông Việt vẫn yêu cầu ngân hàng phải chuyển tiền cho Toàn vì sợ bị công an bắt. Thấy vậy, chị Thương đã gọi điện báo cho Công an phường Cửa Ông.

Ngay sau khi nhận thông tin, cán bộ Công an phường Cửa Ông đã có mặt tại ngân hàng kịp thời yêu cầu ông Việt không chuyển 89 triệu đồng cho các đối tượng giả danh công an.

Gần đây, địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh cán bộ Viện Kiểm sát hoặc công an để lừa đảo người dân chuyển tiền qua điện thoại. Thủ đoạn của những đối tượng này là nói rằng đang thụ lý vụ án về hình sự hoặc ma túy và thông báo đến người dân rằng, hiện tài khoản ngân hàng của họ liên quan đến vụ buôn bán ma túy hoặc do đối tượng rửa tiền.

Khi nắm được tâm lý lo lắng từ người nhận điện thoại, các đối tượng yêu cầu người nhận điện thoại tạm thời chuyển ngay tất cả số tiền đang có trong các tài khoản ở ngân hàng vào tài khoản của các đối tượng và giải thích đây là tài khoản được cơ quan điều tra ủy quyền để thẩm tra, xác minh. Đồng thời, chúng còn đe dọa, nếu không thực hiện sẽ bị bắt giữ, xử lý, nếu xác định không liên quan sẽ được chuyển tiền trả lại. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không mắc bẫy những đối tượng này.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)