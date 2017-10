Nhóm người tạt đầu xe, tát cô học trò tới tấp rồi tri hô 'Mày là kẻ cướp chồng'.

Sự việc trôi qua gần một tuần và người dân ở hẻm 201 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đinh ninh đây là vụ dàn cảnh cướp xe không thành.

Vừa đánh vừa la “Nó giựt chồng tui”

“Trưa hôm đó tôi đang trông tiệm thì nghe tiếng la hét ầm ĩ. Ra hỏi chuyện mới biết con bé bị người ta đánh vì bồ bịch. Tôi thấy kỳ, con bé mặc đồng phục học sinh của một trường trung học bên Bình Thạnh và nói không biết đám người đó là ai”.

Theo người dân, một nhóm khoảng sáu người đã đạp xe cô gái rồi xông vào tay tát, miệng la “Nó giựt chồng tui…”, còn cô gái chỉ biết khóc. Nhóm người đánh và giật chìa khóa xe của cô gái định chạy đi thì mọi người ngăn cản, lấy lại chìa khóa xe. “Lúc đó tôi đi giao cơm thì thấy nhóm người đó vây đánh cô bé. Tôi chạy ra can, lấy lại chìa khóa xe. Cô bé nói là chẳng bồ bịch gì với ai, không hiểu sao bị đánh…” - anh THP, một trong những người can ngăn, kể.

“Tôi nghi đây là vụ dàn cảnh cướp xe không thành” - một người dân chia sẻ.

Chiêu thức cướp giả đánh ghen của các “Hoạn Thư” giả… không hiếm. Nhiều nạn nhân sau khi bị đánh ghen, lúc định thần trở lại thì tài sản đã mất.

Theo xác minh của chúng tôi, sau khi xảy ra sự việc, cô gái không đến công an phường nơi xảy ra sự việc trình báo.

Hiện trường vụ nghi án dàn cảnh đánh ghen để cướp giật ở Bình Thạnh. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đối phó: Rút chìa khóa xe, hô “cướp”

Nhận định về vụ trên, một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 cho rằng đây là vụ dàn cảnh cướp giật. “Công an quận 1 đã từng tiếp nhận những vụ việc tương tự” - vị này cho hay.

Theo vị này, nạn nhân của các trò dàn cảnh thường là phụ nữ và chúng theo nạn nhân một đoạn đường khá dài. Ngay khi ép xe nạn nhân thành công, chúng sẽ đánh phủ đầu để nạn nhân không kịp phản ứng, tri hô là kẻ giật chồng hoặc tri hô “Đây là vợ tôi, bồ bịch bị tôi bắt được…”, bảo đưa điện thoại, “lên xe tao chở về” rồi lấy xe, điện thoại của nạn nhân chạy mất.

Công an khuyên: Gặp những trường hợp dàn cảnh đánh ghen, việc đầu tiên cần làm là nạn nhân rút ngay chìa khóa xe cất đi đồng thời la to “Cướp cướp” để được giúp đỡ.

Nếu chỉ biết khóc, những người xung quanh sẽ hiểu nhầm là đánh ghen thật. Người dân rất ngại can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác.

“Nếu không may rơi vào tình huống trên, cố gắng quan sát xung quanh có camera không và tìm cách hướng về đó. Một vài hình ảnh nhận diện là tư liệu quý để công an sớm phát hiện, tìm lại tài sản và đến cơ quan công an gần nhất trình báo sự việc” - ông nói.

Công an tiếp nhận nhiều trường hợp nghi dàn cảnh đánh ghen để cướp nhưng khi làm việc không xử lý hình sự được vì họ cho là đánh ghen nhầm người, đánh không gây thương tích. Do vậy công an chỉ xử lý hành chính và hướng dẫn phần dân sự cho hai bên.

Một lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1

NGUYỄN TRÀ