Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Từ trưa 9/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 9/10 đến 13 giờ ngày 10/10 phổ biến 100 - 150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa lớn hơn 200mm. Từ ngày 9 - 11/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện 1 đợt lũ.

Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2; các sông ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế lên mức báo động 1, trên báo động 1; các sông ở Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi còn dưới mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Hợp (Nghệ An), Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ (Hà Tĩnh); Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình); Đắkrông, Hướng Hoá, Hải Lăng (QuảngTrị).

Ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố lớn có khả năng xảy ra ở thành phố Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị), thành phố Huế (Thừa Thiên Huế).

Đêm 8 và ngày 9/10, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Sơn La, Hòa Bình từ chiều tối 9/10 có nơi mưa vừa, mưa to, cảnh báo tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng nam đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kèm khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ trưa 9/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; chiều 9/10 gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 27 độ C, cao nhất 28 - 33 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)