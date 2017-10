Theo Roi-tơ và TTXVN, giới chức Nga đã chỉ trích mạnh mẽ hành động gỡ bỏ quốc kỳ Nga tại các tòa nhà ngoại giao của Nga ở Xan Phran-xi-xcô và cơ quan đại diện thương mại Nga tại thủ đô Oa-sinh-tơn. Ðại sứ Nga tại Mỹ A.An-tô-nốp cho biết, phía Nga thất vọng trước hành động nêu trên của Mỹ, coi đây là hành động không thân thiện và kêu gọi phía Mỹ không tái diễn. Ông nhấn mạnh hành động của chính quyền Oa-sinh-tơn đã hủy hoại niềm tin giữa hai nước. Tuy nhiên, Ðại sứ Nga khẳng định, Mát-xcơ-va vẫn duy trì cam kết xây dựng hợp tác song phương thiết thực với Mỹ.

* Hãng Sputnik dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mát-xcơ-va đang cân nhắc nhiều biện pháp đối phó với tình hình liên quan đến các cơ sở ngoại giao Nga tại Mỹ, trong đó không loại trừ khả năng Nga sẽ yêu cầu sự bình đẳng về số lượng nhân viên ngoại giao của hai nước, đồng nghĩa với việc cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga xuống 300 người hoặc ít hơn.

* Ngày 11-10, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố lên án nghị quyết của Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) về Biển Ðen là mang tính chất khiêu khích và không thể chấp nhận. Trước đó, trong phiên họp hằng năm lần thứ 63 Hội đồng Nghị viện NATO diễn ra tại Ru-ma-ni, các nước NATO đã thông qua nghị quyết về ổn định và an ninh ở khu vực Biển Ðen và cho rằng, an ninh ở sườn đông của NATO là vấn đề cốt yếu do gia tăng căng thẳng với Nga.