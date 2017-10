Cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố đường dây mua bán khống hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng.

Ngày 17/10, cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 đối tượng là giám đốc, kế toán, đội trưởng của hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn Cần Thơ để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố gồm: Lương Ngọc Huyền (40 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Cần Thơ); Nguyễn Thế Hùng (46 tuổi, Kế toán trưởng, Xí nghiệp khai thác cát – Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ); Đinh Hồng Châu (kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng & Du lịch, chi nhánh miền Tây); Võ Đăng Tuyết Sương (Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Vạn Thành Phát và Công ty TNH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Phát); Lê Chí Công (Đội trưởng đội thi công số 1 thuộc Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ) và Trần Công Thành (Giám đốc Công ty Cổ phần HDV).

Theo điều tra ban đầu của Công an Cần Thơ, ngày 12/9, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang Lương Ngọc Huyền đang giao cho Nguyễn Thế Hùng 20 hoá đơn giá trị gia tăng khống tại quán cà phê trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Trong đó, có 18 hoá đơn khống của 2 doanh nghiệp là: Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Vạn Thành Phát (bán 9 hoá đơn, 445 triệu đồng) và Công ty TNH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Phát (bán 9 hoá đơn, 324 triệu đồng) xuất bán cho Xí nghiệp khai thác cát - Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhà Cần Thơ, với tổng doanh số trên 769 triệu đồng. Riêng 2 hóa đơn còn lại do Công ty TNHH MTV Lộc Vĩnh Xuân đặt mua từ Huyền, doanh số 38 triệu đồng.

Tiến hành khám xét xe máy của Lương Ngọc Huyền, công an phát hiện thêm 55 hoá đơn giá trị gia tăng khác với tổng doanh số 1,4 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của Huyền công an còn thu giữ thêm bản góc của 56 hóa đơn giá trị gia tăng của 4 doanh nghiệp, với tổng doanh số 3,9 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc của Hùng, công an thu giữ 117 hoá đơn giá trị gia tăng khống, với doanh số 2,1 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp. Mở rộng điều tra, Huyền khai đã nhận số hóa đơn trên là mua lại từ Võ Đăng Tuyết Sương - Giám đốc Công ty Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát.

Tại cơ quan công an, Võ Đăng Tuyết Sương khai nhận, đã thành lập 2 doanh nghiệp Vạn Thành Phát và Công ty Minh Phát nhưng không có hoạt động kinh doanh mà chủ yếu chỉ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Sương thừa nhận, trực tiếp viết bán 589 hoá đơn của 2 doanh nghiệp Vạn Thành Phát và Minh Phát, với tổng doanh số 25,7 tỷ đồng cho 51 doanh nghiệp.

Sương còn khai đã bán cho Đinh Hồng Châu 28 hoá đơn, với doanh số 518 triệu đồng. Ngoài ra, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Hùng khai nhận đã mua của Huyền 143 hoá đơn cho Lê Chí Công với doanh số gần 2,8 tỷ đồng; Huyền khai đã bán cho Trần Công Thành 33 hoá đơn, với doanh số hơn 1,1 tỷ đồng...

Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra Công an Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn” đối với các đối tượng trên. Hiện vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Thanh Sang/TTXVN