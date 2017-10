7.000 lít xăng 92 được ngành chức năng phát hiện trên ô tô có nguồn gốc không rõ ràng, lái xe thừa nhận mua trôi nổi trên thị trường.

Ban Chỉ đạo 389 TP Cần Thơ vừa xác minh nguồn gốc 7.000 lít xăng 92 được ngành chức năng phát hiện trên ô tô mang BKS 95H-0432 do ông Nguyễn Văn Dũng (ngụ tỉnh Hậu Giang) điều khiển là không rõ ràng và ông Dũng cũng thừa nhận mua trôi nổi trên thị trường.

Ảnh minh hoạ. (báo Dân Việt)

Trong một diễn biến khác, lực lượng chức năng TP Cần Thơ cũng vừa kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 67C-065.65 do ông Phạm Phước Vũ điều khiển và ô tô tải mang BKS 67C-081.86 do Đặng Thanh Sơn (cả hai cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) chứa tổng cộng 15 tấn đường cát nhãn hiệu các loại khi đi qua địa bàn TP.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Vũ và ông Sơn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vũ thừa nhận là chủ sở hữu 15 tấn đường nói trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm về hành vi: “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” đối với cá nhân liên quan hai trường hợp nói trên.

Xuân Nhị