Chuẩn bị đến ngày thu hoạch, những vườn cam trĩu quả bất ngờ đổ rụng trắng vườn sau trận mưa lụt vừa qua khiến người dân ở huyện Qùy Hợp (Nghệ An) khóc ròng.

Cùng với cam Xã Đoài, cam Qùy Hợp (Nghệ An) là một trong những thương hiệu nổi tiếng cả nước nói chung và xứ Nghệ nói riêng.

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 10, áp thấp nhiệt đới cùng những trận mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên địa bàn Nghệ An, trong đó có huyện Quỳ Hợp, nơi được xem là vựa cam của Nghệ An.

Xã Minh Hợp là vùng trồng cam lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Có mặt tại vùng đất trồng cam nổi tiếng này, chúng tôi không khỏi xót lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng những vườn cam vốn trĩu quả bị ngâm trong biển nước sâu hơn 1m nay bị vàng, rụng trắng vườn.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều vườn cam lớn trước đó bị ngập nước chỉ còn lại ít quả trên cây. Với đặc tính không ưa nước, cam đã rụng, nằm la liệt khắp nơi dưới đất. Không những thế, số ít những quả trên cây cũng chung số phận, chỉ cần rung lắc là đã rụng đầy vườn.

Số cam đã rụng bị hư hỏng, thối rữa hoàn toàn. Tại những mương thoát nước phía trong, cam nằm chồng chất ngăn cả dòng chảy.

Ông Trần Minh Toàn (54 tuổi), trú tại xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) chia sẻ: “Thời gian vừa qua, mưa gió liên miên, gây ngập lụt, vườn cam của gia đình chúng tôi cũng như nhiều hộ khác tại địa phương đều chịu chung cảnh tượng rơi rụng đầy vườn. Nhà có hơn 100 gốc cam trước khi mưa lũ, quả trĩu cây, nhưng giờ chỉ còn lơ thơ khoảng 10 quả mỗi cây. Cam đang gần vào vụ thu hoạch, giờ rụng trắng vườn. Lần đầu tiên, những người nông dân chúng tôi chịu thiệt hại nặng nề đến vậy.

Theo người nông dân cho biết, vụ vừa qua, những gốc cam rất sai quả, có những gốc cam ước tính sản lượng hơn 100 kg/1 gốc. Với giá bán dao động từ 30 – 50.000 đồng/1 kg, tùy thuộc vào chất lượng. Người trồng cam nơi đây ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng chục tỷ đồng.

Được biết, huyện Quỳ Hợp có 2.200 ha cam, trong đó 1.200 ha đã đến thời kỳ thu hoạch, chủ yếu trồng các giống cam như: Xã Đoài, Vân Du, VI, V2…

Theo thống kê của Phòng nông nghiệp huyện Quỳ Hợp, trong đợt mưa lũ vừa qua có khoảng 288 ha cây ăn quả bị ngập nước, trong đó chủ yếu là cam, quýt, chanh và bưởi… Những loại cây này sắp đến thời kỳ thu hoạch nên thiệt hại rất nặng nề.

Những quả sót lại trên cây đều cũng đã úng vàng.

Ngọc Tuấn