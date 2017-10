Hai đối tượng đi trên chiếc mô tô hiệu HONDA không BKS cầm đầu đoàn xe 20-30 chiếc phóng nhanh, đâm thẳng vào tổ công tác 141.

Thực hiện mệnh lệnh số 1 của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội về “Tổng kiểm tra, kiểm sát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm”, vào lúc 1h45 phút ngày 13/10, tổ công tác Y7/141 Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2 làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trước số nhà 17 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm).

Hai đối tượng táo tợn, hung hãn điều khiển xe tông vào các chiến sĩ 141.

Tại đây, tổ công tác phát hiện chiếc xe mô tô hiệu Honda không đeo biển kiểm soát do Lê Trung Hiếu (SN 2000, trú tại quận Đống Đa) điều khiển và Lê Đan Sơn Tùng (SN 2000, trú tại quận Hoàn Kiếm) ngồi sau, dẫn đầu đoàn xe khoảng từ 20 đến 30 xe đều không đội mũ bảo và phóng với tốc độ cao.

Khi gặp tổ công tác Y7/141 , Hiếu cho xe lạng lách, đánh võng gây ra nhiều tia lửa trên mặt đường và đâm thẳng nhằm mục đích trốn chạy. Sau đó mô tô trên bị ngã ra đường và tổ công tác đã phối hợp với công an phường Hàng Bạc khống chế đưa vào chốt.

Tại đây, Hiếu và Tùng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao người và phương tiện cho Công an phường Hàng Bạc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo Ngân