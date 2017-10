Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết 2 lính đánh người Nga bị bắt tại Dier Ezzor. Cái chết của những người lính này hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ khiến binh lính Syria cảm phục.

Ngày 06/10/2017, tờ Dailymail cho biết: Hai lính đánh thuê người Nga ở Syria, bị IS bắt trong một trận chiến trên tuyến đường Al-Sukhnah – Deir Ezzor đã bị các tay súng khủng bố hành quyết, sau khi họ từ chối tuyên bố cải đạo Kitô giáo, trở thành người Hồi giáo và gia nhập IS.

Tại chiến trường Syria, ngoài những binh sĩ chính quy, Nga còn còn có nhiều lính đánh thuê từ các công ty tư nhân của nước này sang tham chiến. Họ được chính quyền của tổng thống Assad thuê.

Hiện tại đa số các lính đánh thuê nước ngoài đang hoạt động trong lực lượng đặc nhiệm IS Hunter (Thợ săn IS) của quân đội Syria.

Hai lính đánh thuê người Nga cũng đang chiến đấu cho IS Hunter, họ thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner, phục vụ theo hợp đồng

Cả hai đều bị IS bắt trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs, trong một trận đánh khốc liệt bảo vệ tuyến đường huyết mạch đến Deir Ezzor.

Hình ảnh hai lính đánh thuê người Nga là Grigory Mikhailovich Surkanov, 38 tuổi (trái) và Roman Vasilievich Zabolotny, 39 tuổi (phải), được khủng bố IS tung lên mạng khi họ vừa bị bắt.

Mikhailovich Surkanov từng có thời gian dài phục vụ trong quân đội Nga.

Sau khi xuất ngũ anh chuyển sang hoạt động với vai trò là lính đánh thuê cho công ty Wagner.

Hình ảnh Mikhailovich Surkanov khi còn trong quân ngũ.

Một người lính Syria thuộc lực lượng IS Hunter tham gia trận đánh hôm đó, đã kể lại chi tiết tình huống dẫn đến việc 2 chiến binh Nga rơi vào tay kẻ thù. Trong hình là các binh sĩ thuộc lực lượng IS Hunter

Anh cho biết, đơn vị của mình được lệnh cơ động đến làng al-Shula dọc tuyến đường cao tốc Al-Sukhnah-Deir Ezzor. Đơn vị này được một phân đội 10 lính đánh thuê Nga hỗ trợ để thực hiện một nhiệm vụ không được giải thích trong sứ mệnh chống khủng bố IS trên chiến trường Syria.

Đơn vị quân đội Syria cơ động bằng 2 chiếc Pick-up (xe bán tải gắn vũ khí) và 2 xe buýt trên đường cao tốc. Đoàn xe rơi vào ổ phục kích của hàng trăm tay súng khủng bố. IS sử dụng súng máy phòng không hạng nặng bắn trực tiếp vào đoàn xe. Khi các xe dừng lại và bốc cháy, hơn 80 tay súng khủng bố tràn lên tấn công.

Những binh sĩ Syria còn sống sót sau trận mưa đạn của IS đã triển khai phòng ngự tại chỗ, cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công. Các lính đánh thuê Nga, thay vì rút lui để bảo toàn lực lượng, đã thực hiện phòng ngự tại chỗ sau một gờ đất nhỏ trên vùng hoang mạc hoàn toàn trống trải và tham gia trận đánh ngăn chặn IS.

Cuộc phục kích khiến đơn vị quân đội Syria gánh chịu thương vong nặng nề, gây lên sự chênh lệch tương quan lực lượng. Một nhóm nhỏ còn lại binh sĩ Syria và 10 chiến binh đánh thuê Nga chống lại hơn 80 tay súng khủng bố với hỏa lực mạnh

Binh sĩ Syria kể tiếp: "Sau đó, chúng tôi hết đạn, buộc phải rút lui về phía sau. Các lính đánh thuê Nga trụ lại chặn địch. Một lúc sau phía binh sĩ đánh thuê Nga im tiếng súng, họ cũng đã hết đạn. Có thể những người lính này đã ở lại chặn IS cho đồng đội rút lui. Sau vài phút tôi nghe thấy tiếng thét, có vẻ như một cuộc giáp lá cà bằng vũ khí lạnh. Nhưng ưu thế số đông không thuộc về binh sĩ Nga."

Khủng bố đã bắt được 2 binh sĩ đánh thuê người Nga còn sống. Ngay sau khi IS tung hình ảnh của họ lên mạng, lực lượng IS Hunter tuyên bố sẽ trả cho IS 1 triệu USD cho mỗi người anh em Nga được IS phóng thích. Ngược lại, nếu IS hành quyết họ, đặc nhiệm "Thợ săn IS" sẽ săn lùng và diệt đủ 200 tay súng IS để trả thù.

Hiện tại lực lượng IS Hunter đang ráo riết tấn công để trả thù cho hai đồng nghiệp của họ vừa bị IS thiêu sống.

Binh sĩ Syria nói rằng, anh ta và các binh sĩ trong đơn vị sống sót trong cuộc tấn công nợ cuộc đời mình với các chiến binh đánh thuê đến từ Nga. Anh nói thêm rằng, anh không tin rằng mình sẽ sống sót nếu không có sự hy sinh của họ

