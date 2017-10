Trở nên quen mặt sau thành công rực rỡ của bộ phim mà mình tham gia, các diễn viên sau dường như bị khá giả quên mất tên thật.

Được khán giả đặt biệt danh do nhập vai quá xuất sắc vừa là niềm hạnh phúc vừa là áp lực lớn đối với diễn viên. Có được vai diễn để đời sẽ đưa sự nghiệp của diễn viên lên đỉnh cao. Nhưng sau đó nhiều người mãi loay hoay vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của những biệt danh ấy.

“Em bé Hà Nội” Lan Hương

Dù đã ở tuổi U50 nhưng NSND Lan Hương vẫn được khán giả ưu ái gọi tên "Em bé Hà Nội". Bộ phim Em bé Hà Nội kể về câu chuyện bé Ngọc Hà (NSND Lan Hương) – 12 tuổi, ở phố Khâm Thiên đi tìm bố mẹ và đứa em gái thất lạc do “bom rơi, đạn lạc”. Nhờ những người lính tốt bụng giúp đỡ, Ngọc Hà đã gặp lại được em gái nhưng mẹ em đã mất khi cứu những đứa trẻ khác.

Nét đẹp trẻ thơ và diễn xuất tuyệt vời của NSND Lan Hương đã góp một phần không nhỏ cho sự thành công của bộ phim. “Em bé Hà Nội” Lan Hương trở thành diễn viên nhí nổi tiếng, ghi dấu đặc biệt trong lòng khán giả.

“Cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam

NSƯT Võ Hoài Nam vào vai Chiến - chiến sĩ cảnh sát đẹp trai, dũng cảm, mưu trí, tốt bụng trong Cảnh sát hình sự năm 1997. Anh thường phải mặc thường phục, thậm chí giả côn đồ thâm nhập hiện trường để truy tìm tội phạm. Ở những tập cuối của phần 1, Chiến hy sinh khi đỡ đạn cho đồng đội.

Dù NSƯT Võ Hoài Nam còn tham gia vào nhiều dự án phim khác như Vua bãi rác, Chuyện phố phường, Truyền thuyết tình yêu thần nước… Nhưng hình ảnh cảnh sát Chiến vẫn in đậm trong trái tim người hâm mộ, là tuổi thơ của nhiều bạn trẻ 8x - 9x.

Bé An “Đất phương Nam” – Hùng Thuận

Đất phương Nam (1997) là dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Hùng Thuận khi đó mới 13 tuổi đã xuất sắc hoá thân vào vai bé An. Mất mẹ, cậu bé An trôi dạt tha phương để tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, bé An gặp nhiều cảnh đời ngang trái, lầm than của người nông dân dưới ách áp bức của phong kiến và thực dân. Nghịch cảnh đã đẩy những người nông dân chân chất đứng lên khởi nghĩa.

Hùng Thuận với gương mặt ngây thơ, trong sáng cùng đôi mắt biết nói và lối diễn xuất tự nhiên đã thu hút được sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Dù hai thập niên đã trôi qua nhưng mỗi lần nhắc tới Hùng Thuận thì mọi người đều gọi anh với cái tên quen thuộc: Bé An “Đất phương Nam”.

Trà “cave” - Kiều Thanh

Tham gia trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Khi đàn chim trở về, Cảnh sát hình sự, Vệt nắng cuối trời… Nhưng Kiều Thanh lại được khán giả nhớ tới nhiều nhất trong vai Trà “cave” phim Phía trước là bầu trời.

Trong xóm trọ sinh viên nghèo, Trà (Kiều Thanh) là cô gái làng chơi sống khá tách biệt. Lúc nào, cô cũng trưng ra cho đời thấy khuôn mặt đanh đá, chua ngoa nhưng thực chất cô là người sống rất tình cảm. Chuyện tình cảm của Trà và cậu sinh viên nghèo dù không được đạo diễn làm rõ nhưng để lại nhiều suy ngẫm cho người xem. Là tình yêu đầu đời hay là tình người bình dị thì nó cũng đều cho Trà “cave” được sống đúng với cảm xúc của một con người.

Mác Trà “cave” đã khiến Kiều Thanh trở thành diễn viên được các đạo diễn tìm đến khi cần tuyến nhân vật gái làng chơi, giang hồ, bà trùm ma tuý…

Thanh Trúc – Mai Thu Huyền

Nữ diễn viên Mai Thu Huyền được khán giả yêu mến qua bộ phim Những ngọn nến trong đêm. Nhiều người còn gọi cô là Thanh Trúc vì chỉ nhớ tên nhân vật mà không nhớ tên thật của diễn viên.

Trong phần một Những ngọn nến trong đêm, Mai Thu Huyền vào vai cô người mẫu Thanh Trúc vì dòng đời xô đẩy mà gặp nhiều thăng trầm. Sau thành công của bộ phim, cô sở hữu cho mình lượng fan hùng hậu. Tuy nhiên, phần 2 Những ngọn nến trong đêm lại không giành được nhiều thành công và chú ý như phần 1.

Hoàng Linh