Liên quan tới sự việc một nữ bệnh nhân (quê Nghệ An) tử vong sau khi tiêm thuốc cản quang tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chiều 4/10, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) dẫn đầu cùng các đại diện phòng Nghiệp vụ Y dược Bệnh viện, Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện đã làm việc với Bệnh viện K.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện cùng các cán bộ chuyên môn khoa Hồi sức Cấp cứu, Chẩn đoán Hình ảnh, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khoa Dược báo cáo về tình hình tiếp đón, chỉ định, cấp cứu điều trị, công tác tử thi, công tác xã hội sau khi bệnh nhân Trần Thị L. (45 tuổi, quê Nghệ An) tử vong với chẩn đoán ban đầu là sốc phản vệ do thuốc cản quang tĩnh mạch.

Cho rằng ca tử vong đối với bệnh nhân Trần Thị L. là sự cố đáng tiếc và hy hữu, hiếm xảy ra tại khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê đề nghị Bệnh viện nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời rà soát lại tất cả các quy trình chuyên môn đối với bệnh nhân Trần Thị L. nói riêng và với tất cả bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện nói chung.

Bệnh viện cần thực hiện nhanh công tác kiểm thảo tử vong và phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp y thực hiện các công việc theo yêu cầu, đồng thời sớm gửi kết quả báo cáo về Bộ Y tế. Bên cạnh đó, các cán bộ, nhân viên trong bệnh viện cần tiếp tục ổn định tinh thần, đảm bảo công tác chăm sóc và điều trị cho người bệnh tại Bệnh viện.

Thay mặt Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng đã gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc tới gia đình bệnh nhân Trần Thị L., qua Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đại Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các cán bộ bệnh viện về quê thăm và chia sẻ với gia đình bệnh nhân Trần Thị L. (trước đó, trong ngày an táng, đại diện Bệnh viện đã chủ động về quê thăm viếng).

Trước đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã nhận được báo cáo nhanh của Bệnh viện K về trường hợp tử vong của bệnh nhân Trần Thị L.( 45 tuổi, quê Nghệ An) với chẩn đoán ban đầu là sốc phản vệ do thuốc cản quang tĩnh mạch trên bệnh nhân theo dõi ung thư cổ tử cung tái phát sau mổ 4 tháng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Ngay sau khi bệnh nhân tử vong, Bệnh viện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với người thân và gia đình bệnh nhân; hỗ trợ vận chuyển thi hài bệnh nhân và người nhà về quê... Bên cạnh đó, Bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn để kiểm thảo tử vong, rà soát các quy trình chuyên môn và thực hiện công tác pháp y để xác định nguyên nhân tử vong.

TTXVN