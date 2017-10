Chiều 13-10, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham dự, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ mỗi người ít nhất một ngày lương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: TTXVN.

Tổng số tiền quyên góp, ủng hộ là hơn 400 triệu đồng, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. (TTXVN)

* Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 13-10, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân các địa phương bị thiệt hại. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành mỗi người ít nhất một ngày lương để ủng hộ, góp phần giúp đỡ nhân dân các địa phương bị thiệt hại sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền quyên góp, ủng hộ sẽ được chuyển tới tận tay những gia đình bị thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất, giúp đồng bào từng bước vượt qua khó khăn. (HOÀNG DUNG)

* Chiều 13-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã dự lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó thủ tướng ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ. Ảnh : TTXVN

Trước thiệt hại to lớn của các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, với tinh thần "tương thân tương ái", thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. (ĐỨC TUÂN)

* Chiều 13-10, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó chủ tịch Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Phó chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tham dự Phiên họp thứ 15 cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội đã quyên góp tối thiểu mỗi người một ngày lương, ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ bị bão lụt, góp phần khắc phục, giảm bớt khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. (ĐÔNG HẢI)

* Ngày 13-10, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng của lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ, xoa dịu những mất mát, đau thương mà đồng bào vùng bị thiên tai phải gánh chịu. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đại diện Đảng ủy, công đoàn, các tổ chức chính trị-xã hội thuộc Ban Dân vận Trung ương, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Dân vận Trung ương đã quyên góp, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng lũ lụt, mong muốn chia sẻ những mất mát, thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần; giúp nhân dân vùng bị lũ lụt, nhất là các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An… sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ sớm được chuyển tới nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt. (NGUYỄN DŨNG)

* Ngày 13-10, TP Hà Nội quyết định hỗ trợ tỉnh Hòa Bình 1 tỷ đồng; hỗ trợ 6 tỉnh bị thiệt hại gồm: Sơn La, Yên Bái, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 500 triệu đồng; hỗ trợ gia đình có người chết do thiên tai của 7 tỉnh trên, mỗi gia đình 10 triệu đồng; người bị thương 5 triệu đồng. Cùng với đó, TP Hà Nội cũng hỗ trợ huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ mỗi huyện 1 tỷ đồng; hỗ trợ gia đình có người chết do thiên tai của 2 huyện trên, mỗi gia đình 10 triệu đồng; người bị thương 5 triệu đồng. (VŨ DUNG)

* Chiều 12-10, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngay trong ngày phát động, hội đã quyên góp được hơn 560 triệu đồng. Bằng nhiều hình thức, Hội Chữ thập đỏ thành phố kêu gọi các cấp, các ngành vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên chữ thập đỏ, tổ chức, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ bị thiên tai. (DIỄM HƯƠNG)

* Ngày 13-10, Bộ Y tế cấp 250.000 viên khử khuẩn Cloramin B; 100 phao tròn cứu sinh và 100 áo phao cứu sinh cho tỉnh Yên Bái phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. Bộ Y tế cũng cấp 250.000 viên khử khuẩn Cloramin B; 50 cơ số thuốc phòng, chống lụt bão; 20 bộ dụng cụ phòng, chống lụt bão; 200 phao tròn cứu sinh và 200 áo phao cứu sinh cho tỉnh Hòa Bình. Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Y tế, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Bộ Y tế đã quyên góp, ủng hộ các Sở Y tế bị thiệt hại do mưa lũ với tổng số tiền 250 triệu đồng. (CÙ HƯƠNG)

* Ngày 13-10, đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã lên đường và có mặt tại những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ những ngày qua và đã hỗ trợ 200 triệu đồng, 20 tấm bạt và 102 thùng hàng gia đình. Tại tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trích 100 triệu đồng hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do mưa lũ. Tại tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp 300 triệu đồng, 10 thùng viên khử khuẩn Aquatabs, 20 tấm bạt, 2 thùng hàng gia đình giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tại tỉnh Hòa Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi, trao quà cứu trợ 250 triệu đồng, 20 tấm bạt, 2 thùng hàng gia đình. (HẢI ANH)