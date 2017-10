Thấy vợ chồng con gái cự cãi, ông Đức đứng ra can ngăn thì bị con rể cầm dao đâm vào cổ. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đang phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn. Lực lượng công an đang truy bắt nghi can Hữu Phan Thiên Quốc (33 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh) để phục vụ điều tra.

Theo công an, người bị sát hại là ông Đức (bố vợ của Quốc, ngụ xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: T.N

Trước đó, vào 19h ngày 10/10, giữa Quốc và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Khi vợ đang ở nhà bố mẹ thì Quốc đến gặp và tiếp tục lớn tiếng. Lúc này, ông Đức ra can ngăn thì bị con rể phản ứng, dùng dao đâm vào cổ.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương nặng. Gây án xong, Quốc lái xe máy trốn khỏi hiện trường.

Địa điểm xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps

Ngọc An