Ngày 23/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis bắt đầu chuyến công du châu Á và tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tham dự ADMM+ từ ngày 23-15/10 tại Philippines. Bên lề sự kiện, Bộ trưởng Mattis dự kiến có các cuộc gặp riêng rẽ với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc trong ngày 23/10 trước khi tiến hành cuộc gặp 3 bên. Sau đó, ông sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc và Thái Lan.

Phát biểu với báo giới trước thềm chuyến công du châu Á, Bộ trưởng Mattis cho biết ông sẽ thảo luận với những người đồng cấp về khủng hoảng an ninh trong khu vực do các hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên, cũng như bàn thảo việc tôn trọng những giá trị chung như chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế và trao đổi thương mại.

Theo Lầu Năm Góc, trong chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis sẽ đồng chủ trì cuộc tham vấn an ninh thường nhiên lần thứ 49 với người đồng cấp nước chủ nhà Song Young-moo vào ngày 28/10 tới. Trước đó, ngày 26/10, ông sẽ dẫn đầu đoàn quan chức Mỹ đến Thái Lan dự lễ hỏa táng Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.

Chuyến thăm châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra chỉ vài tuần trước chuyến công du đầu tiên đến khu vực này của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong số các chặng dừng chân của ông Trump tại châu Á có Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Hồ sơ Triều Tiên được cho là chủ đề thảo luận chính trong chuyến công du châu Á của ông chủ Nhà Trắng vào tháng sau.

Phát biểu trên kênh Fox News ngày 22/10, Tổng thống Trump không loại trừ giải pháp quân sự đối với Triều Tiên trong trường hợp cần thiết. Ông nhấn mạnh Mỹ đã "hoàn toàn sẵn sàng" đáp trả các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông hy vọng rằng kịch bản này sẽ không xảy ra. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng hoan nghênh sự phối hợp của Trung Quốc trong việc tăng cường trừng phạt Triều Tiên theo 2 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Trong những tháng gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên luôn gia tăng tiếp theo những phát biểu mạng mẽ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Trump sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3/9, cũng như một loạt vụ thử tên lửa trong thời gian qua nhằm đáp lại việc Mỹ cùng Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung. Trong khi Triều Tiên tuyên bố nước này đã sẵn sàng cho một "cuộc chiến sinh tử" với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố "hoàn toàn sẵn sàng" cho một vụ tấn công "hủy diệt" nhằm vào Triều Tiên.

