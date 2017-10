Các thế lực phản động có thể lợi dụng các phương tiện bay để ghi hình, chụp ảnh từ trên cao phục vụ mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá...

Bộ Quốc phòng vừa ban hành công văn số 1174/BQP-TM về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan chức năng rà soát đối tượng, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ vào Việt Nam để có biện pháp quản lý đồng bộ; Rà soát các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác, sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để có biện pháp quản lý phù hợp. Các Quân khu chỉ đạo các Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành phố), Ban Chỉ huy Quân sự huyện (quận) phối hợp với Công an và chính quyền địa phương đăng ký các phương tiện bay, đối tượng sở hữu tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn để thuận tiện trong công tác quản lý.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng khuyến khích tổ chức, cá nhân sở hữu tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ tham gia vào các Câu lạc bộ Hàng không.

Bộ Quốc phòng cho biết, hiện tại tàu bay không người lái (flycam) và các phương tiện bay siêu nhẹ được ứng dụng, sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; các thế lực phản động có thể lợi dụng các phương tiện bay trên để ghi hình, chụp ảnh từ trên cao phục vụ mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá... gây nguy hại tới quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự an toàn xã hội.

Trong khi đó, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các phương tiện bay không người lái có những diễn biến phức tạp. Bộ Quốc phòng đã phát hiện một số hoạt động bay của tàu bay không người lái có tính tự phát, không làm thủ tục xin cấp phép bay, bay vào các khu vực cấm bay; nhiều tổ chức, cá nhân chưa nắm được các nội dung quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động này.

Vy Anh