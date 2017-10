Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giúp nhóm này có thể tiến hành hàng loạt cuộc phản công tại miền Đông Syria.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích ở Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/10, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Mỹ hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, giúp nhóm khủng bố này có thể tiến hành hàng loạt cuộc phản công tại miền Đông Syria.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất giúp IS chưa bị đánh bại hoàn toàn tại Syria không phải do khả năng quân sự của tổ chức này, mà là do sự ủng hộ và giúp đỡ từ phía Mỹ."

Theo ông Konashenkov, nhiều vụ tấn công gần đây nhằm vào quân đội Chính phủ Syria đều "xuất phát từ khu vực bán kính 50km xung quanh cửa khẩu At-Tanf tại biên giới Syria-Jordan," nơi liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu có một căn cứ.

Phía Nga cho biết quân đội Syria đã vô hiệu hóa nhiều nhóm tay súng IS hoạt động trên tuyến đường nối 2 thành phố Palmyra và Deir Ezzor ở miền Đông Syria, đồng thời giải phóng nhiều ngôi làng bị chiếm đóng tại khu vực này.

Ông Konashenkov khẳng định nếu Washington coi những hoạt động nói trên là "các vụ việc bất ngờ", không quân Nga sẵn sàng xóa bỏ hoàn toàn "những vụ việc bất ngờ" tương tự tại khu vực do Mỹ kiểm soát.

Đây không phải lần đầu tiên Nga tố cáo Mỹ hỗ trợ IS. Tháng trước, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Franz Klintsevich nói rằng gần như chắc chắn 100% Mỹ đã sử dụng máy bay trực thăng để sơ tán hàng chục chỉ huy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi thành phố Deir Ezzor.

Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Klintsevich nêu rõ: "Dù cho ban tham mưu của cái gọi là liên quân chống khủng bố luôn cố gắng phủ nhận thông tin Mỹ sơ tán hơn 20 chỉ huy đầu sỏ của IS khỏi thành phố Deir al-Zour, nhưng lịch sử về những hành động của Mỹ, bao gồm tại Afghanistan, cho thấy điều này gần như chắc chắn 100% đã xảy ra. Là một người từng trải qua chiến tranh, tôi có thể khẳng định rằng Nga luôn cảm thấy sự tham gia trực tiếp của Mỹ ở bên cạnh các nhóm thánh chiến."

Trước đó, một nguồn tin quân sự-ngoại giao của hãng tin Sputnik cho biết, hồi tháng 8/2017, không quân Mỹ đã sơ tán hơn 20 chỉ huy chiến trường của IS cùng các tay súng thân cận từ Deir Ezzor tới miền Bắc Syria.

Nguồn tin này cũng lưu ý đây không phải là cuộc di tản đầu tiên. Tuy nhiên, liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu đã phủ nhận thông tin này./.

(TTXVN/Vietnam+)