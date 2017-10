Do hoạt động của các phương tiện bay không người lái gần đây diễn biến phức tạp, nhiều nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vào mục đích xấu, Bộ Quốc Phòng vừa có công văn đề nghị các bộ, ngành và địa phương rà soát hoạt động nhập khẩu, sử dụng các phương tiện này.

Trong văn bản phát đi đầu tháng 10 do Thứ trưởng Phan Văn Giang ký, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết: Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các phương tiện bay không người lái có những diễn biến phức tạp, một số hoạt động bay của tàu bay không người lái có tính tự phát, không làm thủ tục xin cấp phép bay, bay vào các khu vực cấm bay đã bị phát hiện, xử lý.

Không ít thiết bị bay siêu nhẹ (Flycam) được điều khiển bằng sóng vô tuyến nên có thể bị chiếm quyền sử dụng để vào mục đích xấu (ảnh minh hoạ)

Hiện nhiều tổ chức, cá nhân hiện vẫn chưa nắm được các nội dung quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về quản lý, khai thác và sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ khác.

Bộ Quốc phòng cảnh báo, tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng vì thế mà các thế lực phản động có thể lợi dụng các phương tiện này để ghi hình, chụp ảnh phục vụ mục đích tuyên truyền, xuyên tạc hoặc gây bất ổn như rải truyền đơn, thả chất cháy, chất độc, chất phóng xạ... gây nguy hại đối với quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội.

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan bộ, ngang bộ phối hợp quản lý các hoạt động bay, đối tượng sản xuất, mua bán, sở hữu và sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo đúng quy định tại Nghị định số 36 của Chính phủ (2008) và Thông tư số 35 của Bộ Quốc phòng (2017).

"Các cơ quan tập trung rà soát đối tượng, thủ tục xin cấp phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất tàu bay không người lái và các phương tiện bay vào Việt Nam", Bộ Quốc phòng đề nghị.

Về phía địa phương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các tỉnh phổ biến cho các tổ chức và cá nhân trong hoạt động bay, các hành vi bị nghiêm cấm khi khai thác và sử dụng tàu bay, phương tiện bay siêu nhẹ.

"Cơ quan chức năng địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và kiên quyết xử lý theo pháp luật", Bộ Quốc phòng yêu cầu.

Trên cơ sở quản lý hoạt động bay bằng pháp lý, Bộ Quốc phòng cũng đề xuất với các địa phương có cách thức quản lý hoạt động bay phù hợp đối với những người có đam mê chơi máy bay mô hình, không cản trở hoạt động quảng cáo, phim ảnh và du lịch của người dân tại những nơi không cấm, được phép bay khi thỏa mãn các điều kiện: an toàn và không làm ảnh hưởng an ninh quốc phòng, an toàn xã hội.

Bộ Quốc phòng đề xuất các đơn vị có chức năng nên khuyến khích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sở hữu máy bay, phương tiện bay tham gia vào các câu lạc bộ hàng không để đưa hoạt động của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ vào đúng quy định.

(Theo Dân trí)