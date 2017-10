Ngày 6/10, Lầu Năm Góc cho hay Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán một Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cho Saudi Arabia, ước tính trị giá 15 tỷ USD.

Hệ thống THAAD. (Ảnh: Stripes/TTXVN)

Trong một tuyên bố, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc cho biết thương vụ này "sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện tình hình an ninh của một nước thân thiện" và sẽ không làm thay đổi sự cân bằng quân sự cơ bản trong khu vực.

Tuyên bố có đoạn: "Thương vụ này sẽ tăng cường hơn nữa các lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ, đồng thời hỗ trợ an ninh dài hạn cho Saudi Arabia và khu vực vùng Vịnh trước Iran và các mối đe dọa trong khu vực."

Các tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon là 2 nhà thầu chính cho hệ thống THAAD./.

