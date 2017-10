Chỉ cần một nắm vỏ quýt và mẹo nhỏ sau bạn có thể chữa được nhiều bệnh hiệu quả.

Sau khi ăn quýt bạn đừng vội vất bỏ lớp vỏ quýt bởi nó chính là vị thuốc chữa được rất nhiều bệnh.

Phòng chống say xe: Ai hay bị say xe có thể lấy vỏ quýt tươi đặt vào mũi, thỉnh thoảng dùng tay bóp cho lớp tinh dầu trong vỏ quýt tiết ra sẽ giúp đầu óc tỉnh táo, chống say xe hiệu quả.

Trị ho: Dùng 5g vỏ quýt tươi, thêm 2 cốc nước với chút gừng tươi và đường nâu đun liu riu để lấy tinh dầu trong gừng và vỏ quýt sau đó uống nóng sẽ giúp làm ấm họng, long đờm, trị ho hiệu quả.

Hỗ trợ tiêu hóa: Dùng vỏ quýt tươi đun cùng với đường trắng thành nước trà uống thay nước sau khi ăn có tác dụng thanh tân, có lợi cho tiêu hóa.

Trị hôi miệng: Dùng 30g vỏ quýt đun lấy nước súc miệng có thể trị dứt điểm chứng hôi miệng.

Ảnh minh họa. Nguồn: dianshu119.

Ngoài trị những bệnh kể trên ra, bạn có thể dùng vỏ quýt phơi khô cho vào gối sẽ có nhiều tác dụng kỳ diệu.

Phòng tắc mạch mão não: Để vỏ quýt trong gối giúp tuần hoàn máu não tốt hơn, có thể giảm được nguy cơ lão hóa mạch máu não. Ngoài ra, vỏ quýt còn có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm nếu thường xuyên để dưới gối sẽ làm giảm lượng vi khuẩn độc hại trú ẩn trong gối.

Vỏ quýt phơi khô, thái nhỏ cho vào trong gối có thể giúp giảm nhiệt, đối với một số người cơ địa nóng sẽ phát huy được tác dụng. Sử dụng thường xuyên trong thời gian dài sẽ có có hiệu quả cao trong việc hạ hỏa.

An thần, trợ giúp giấc ngủ. Tinh dầu thơm dịu có trong vỏ quýt sẽ giúp thư giãn tốt hơn, có tác dụng an thần, có lợi cho giấc ngủ.

Cách làm vỏ quýt khô: Dùng vỏ quýt sạch đặt lên giấy sạch hoặc vải thô thoáng khí phơi dưới ánh nắng mặt trời cho khô tự nhiên. Không nên phơi ở trên đồ vật bằng nhựa sẽ bị bí khí hấp hơi ẩm trở lại.

Bạn có thể để cả miếng to hoặc dùng dao thái nhỏ rồi cho vào gối để gối đầu. Nếu muốn thái vỏ quýt theo ý muốn khi phơi hơi héo nên thái luôn sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, vỏ gối nên dùng loại vải dày đề phòng vỏ quýt khô có thể đâm thủng vải chảy ra ngoài.

Tuyết Mai (Theo Sina)