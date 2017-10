Hơn 6 giờ sáng, mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới khiến nước dâng cao, bố mẹ đi vắng, cháu bé 4 tuổi ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đi tìm ông bà đã bị nước cuốn mất tích.

Tính đến 10 giờ sáng ngày 10-10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 2 nạn nhân bị nước cuốn mất tích trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đổ bộ sáng sớm cùng ngày. Đó là trường hợp của cháu L.Đ.D. (SN 201), trú bản Đập, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp.

Mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đã gây ngập nặng nhiều vùng ở tỉnh Nghệ An

Lực lượng chức năng và người dân sau đó đã nỗ lực tìm kiếm cháu D.. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, sáng 10-10 cho biết: "Vào khoảng 6 giờ 10 phút, do bố mẹ đi vắng, cháu bé đi tìm ông bà nên đã bị nước cuốn trôi, hiện tại do nước lớn nên chưa tìm thấy nạn nhân".

Cũng trong sáng ngày 10-10, trong lúc chở cháu gái đi học, chị Lê Thị Ngoan (SN 1995, trú xóm 9, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) bất ngờ bị nước cuốn trôi khi qua cầu Ông Vang. Phát hiện sự việc, người dân cứu được cháu bé còn chị Ngoan cùng xe máy bị nước cuốn mất tích.

Cùng sáng ngày 10-10, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, cho biết do trời mưa to khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu nên hàng ngàn học sinh của trên 100 trường học ở địa bàn TP Vinh và huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập sâu, quốc lộ 8A bị chia cắt, đập Cố Châu trên địa bàn xã Can Lộc bị vỡ. Ngoài ra, mưa lớn còn cuốn trôi một chiếc xe tải khi lưu thông trên quốc lộ15 đoạn qua huyện Can Lộc.

Tin-ảnh: Đức Ngọc