Á hậu Huyền My từng khóc nguyên đêm vì stress, dù mệt nhưng vẫn luôn tươi cười khi xuất hiện trước công chúng.

Á hậu Huyền My được đánh giá ngày càng "chín" về nhan sắc

Ở giai đoạn nước rút trước thềm cuộc thi Miss Grand International 2017 (Hoa hậu Hòa bình Thế giới), Á hậu Huyền My không khỏi lo lắng và hồi hộp. Cách đây ít ngày, cô nàng tâm sự: “Mới ngày nào còn băn khoăn suy nghĩ – Liệu mình có làm được không? Nhưng rồi, với định hướng của gia đình, với cá tính đôi khi mạnh mẽ hơn cả đàn ông, với đam mê được đóng góp cho xã hội,… mình lại có đủ khả năng và quyết tâm.

Ngày qua ngày, tâp luyện điên cuồng, chế độ ăn uống chán như nhai rơm, lịch học kín mít, đôi khi còn chạy show với tình trạng cà nhắc, chân dán chi chít băng urgo khi vừa kết thúc lớp học catwalk, nhưng vẫn phải cười, vẫn phải tươi, ai cho xuất hiện mà mặt như mếu? Hay có lúc chán nản khi thấy bạn bè đăng hình đi chơi, mình stress đến mức ngồi trong nhà vệ sinh khóc nguyên đêm…”

Nói là vậy nhưng Huyền My đặt quyết tâm cao nhất tại Miss Grand International. Cô mong muốn đạt được những thứ không ai có, chịu được những thứ không ai chịu được.

Gia đình Huyền My căng thẳng khi cô thi hoa hậu

Huyền My là nàng thơ được nhiều nhà thiết kế Việt tin tưởng

Chứng kiến con gái thời gian qua vất vả chuẩn bị cho cuộc thi, bố của á hậu thổ lộ: “Bố mẹ thương con là chuyện rất bình thường rồi, nhưng khi thấy con vừa căng thẳng về tinh thần vừa vất vả về thể xác, chịu áp lực gấp đôi bình thường thì tôi lại càng lo, càng thương.

Vợ chồng tôi lúc nào cũng nói với My là con đường thi sắc đẹp cũng giống như việc đi học – học đại học rồi lên cao học, phấn đấu lên tiến sĩ… giờ thi hoa hậu trong nước rồi thì cũng nên phấn đấu đại diện Việt Nam thi thế giới. Đây là điều mà gia đình luôn định hướng cho My.”

Dù không phải là người trực tiếp đi thi nhưng bố mẹ á hậu căng thẳng không kém. "Vì tuổi của My còn trẻ, có thể My vẫn vô tư, vô tâm hơn. Còn chúng tôi lúc nào cũng suy nghĩ xa hơn, có nhiều cái cần vạch hướng, chuẩn bị hơn. Cảm xúc hiện giờ lẫn lộn lắm – vui, tự hào nhưng cũng rất lo, cố gắng động viên My”, bố Huyền My chia sẻ.

Đi thi sắc đẹp quốc tế, Huyền My phải tự lo toan

Bố mẹ rất lo lắng cho á hậu ở thời điểm cận kề thi Miss Grand International

Từ trước tới nay, bố mẹ luôn là những người đồng hành cùng á hậu trong nhiều sự kiện và chuyến công tác. Tuy nhiên, trong thời gian tới đây Huyền My phải tự lo toan tất cả. BTC Miss Grand International yêu cầu không ai được tiếp xúc thí sinh.

Á hậu sẽ phải tự chuẩn bị từ trang phục, trang điểm đến tự phối quần áo, lựa chọn trang phuc cho từng nội dung thi. Vì thế, ngoài việc rèn luyện thể hình, học tiếng Anh, trình diễn, Huyền My còn phải tập trang điểm, làm tóc, phối đồ thông qua sự hướng dẫn của các chuyên gia có tiếng tại Việt Nam.

Về phần trang phục, Huyền My đã có quyết định cuối cùng từ cách đây 2 tháng. Á hậu lựa chọn áo dài cho phần thi trang phục truyền thống. Cô cho rằng áo dài là trang phục đặc thù nhất của phụ nữ Việt Nam. Hơn thế, cuộc thi năm nay tổ chức ở Việt Nam nên Huyền My càng có thêm cơ sở để lựa chọn áo dài.

Á hậu dốc toàn lực chuẩn bị "chinh chiến" sắc đẹp

Huyền My dành nhiều thời gian rèn luyện hình thể, Anh ngữ, catwalk cho cuộc thi sắc đẹp quốc tế

Hiện tại, My không nhận bất kỳ một show diễn, buổi chụp hình hay quay quảng cáo nào, hoàn toàn dành thời gian chuẩn bị cho Miss Grand International.

Để có được số đo hình thể đẹp nhất, Huyền My tích cực tập gym và thắt chặt chế độ ăn uống. Cô thường phải “bóp mồm bóp miệng”, ăn gì cũng băn khoăn, đắn đo hỏi bố mẹ. Ngược lại, phụ mẫu lại không muốn cô ăn kiêng, luôn cổ vũ chuyện ăn uống thoải mái một chút để có sức khỏe tốt. "Đây là đi thi hoa hậu chứ không phải thi người mẫu nên cơ thể có tròn trịa một chút cũng không sao", bố thường động viên My.

Được biết, á hậu đa phần tự làm thực đơn hàng ngày cho mình. Cô chỉ ăn gạo lức, thịt ức gà (kiêng thịt có da, thịt có mỡ), ăn nhiều lòng trắng trứng để tăng cơ, súp lơ luộc… Ngoài ra cô nàng uống bổ sung thêm vitamin, protein để đạt chuẩn vóc dáng trước khi thi sắc đẹp quốc tế.

Hình ảnh một bữa ăn của Á hậu Việt Nam

Gần đây, một ngày của Huyền My cơ bản sẽ gồm: Sáng dậy học tiếng Anh, sau đó đi tập gym, rồi luyện thuyết trình và nấu ăn. Trước đó, cô vừa kết thúc khóa học catwalk từ ông trùm chuyên đào tạo hoa hậu đến từ Philippines.

Theo chia sẻ của bố á hậu, Huyền My phải học lại từ đầu vì thi quốc tế có những đòi hỏi khác hẳn ở trong nước, bước đi uyển chuyển nhưng đồng thời phải mạnh mẽ. Thày dạy định hướng cho My cần giữ vững sự mềm mại, uyển chuyển của châu Á, đồng thời kết hợp thêm một chút sexy, bốc lửa của Mỹ Latinh để có phần biểu diễn ấn tượng nhất.

Dù công việc bận rộn nhưng bố mẹ luôn đặt việc đi thi của Huyền My lên hàng đầu. "My không chỉ đại diện cho cá nhân mình mà còn đại diện cho quốc gia, có vô vàn đầu việc phải làm. Ban tổ chức yêu cầu chuẩn bị rất nhiều thứ từ giày dép cao bao nhiêu, màu gì đến quần áo, đồ đạc mang theo mỗi buổi thi… Cũng may thi ở Việt Nam nên công tác hậu cần cũng đỡ”, bố của My tiết lộ.

Huyền My được nhiều báo quốc tế khen ngợi về nhan sắc

Chỉ còn 1 tuần nữa, các hoạt động của cuộc thi sẽ chính thức diễn ra, khán giả cả nước đang rất kỳ vọng vào nhan sắc hàng đầu Việt Nam hiện nay. Liệu Huyền My có làm nên chuyện ở đấu trường này, câu trả lời sẽ được đưa ra vào ngày 25.10 tới.