Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh xăng dầu trái phép và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Trước đó, vào ngày 10/10 các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã kiểm tra và phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đưa ra tiêu thụ trên thị trường hơn 2 triệu lít xăng A92 kém chất lượng, loại xăng này là hỗn hợp gồm xăng A92 được pha chế với chất dung môi bột tạo màu.

Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh xăng dầu trái phép và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ đề nghi lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.

"Xử lý nghiêm khắc, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu," lãnh đạo Bộ Công Thương lưu ý.

Cũng liên quan đến chất lượng xăng dầu, lãnh đạo Bộ đề nghi Sở Công Thương tỉnh Nghệ An chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn, đặc biệt là các cửa hàng xăng dầu có hoạt động mua bán xăng, dầu với 2 doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm là Doanh nghiệp tư nhân Kiên Lục (ở xóm 8, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Ngũ (xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị các địa phương phối hợp với các phương tiện truyền thông tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua xăng dầu tại các điểm kinh doanh trái phép cũng như tuyên truyền các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và công bố công khai các cửa hàng xăng dầu vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, giám sát, tự bảo vệ mình, góp phần với các cơ quan chức năng chống các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu./.

Đức Duy (Vietnam+)