Theo đánh giá của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, các tổ chức khủng bố đã, đang và sẽ triệt để lợi dụng những tiện ích Internet, mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, hướng dẫn và kêu gọi tấn công khủng bố dưới nhiều hình thức.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dự hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các Cơ quan Đặc nhiệm, An ninh và Bảo vệ pháp luật vừa được tổ chức tại Liên bang Nga (Nguồn ảnh: bocongan.gov.vn)

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa cho hay, trong hai ngày 4 - 5/10 vừa qua, tại TP. Krasnodar, Liên bang Nga, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các Cơ quan Đặc nhiệm, An ninh và Bảo vệ pháp luật.

Hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các Cơ quan Đặc nhiệm, An ninh và Bảo vệ pháp luật có sự góp mặt của 116 đoàn đại biểu đến từ 74 quốc gia trên thế giới và các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, các cấu trúc chống khủng bố khu vực thuộc Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), Trung tâm chống khủng bố thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Liên minh châu Âu (EU)...

Chủ đề chính của Hội nghị năm nay là hoàn thiện hệ thống quốc gia chống khủng bố tại Nga, bao gồm sửa đổi luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể hệ thống chống khủng bố. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm chống khủng bố của các nước, thảo luận các định hướng đảm bảo an ninh cho các hoạt động quốc tế lớn.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cũng cho biết, phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao các chủ đề của hội nghị năm nay và coi đây là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh tình hình khủng bố, hoạt động cực đoan bùng phát và gia tăng ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh thế giới.

Thứ trưởng nhấn mạnh, hoạt động khủng bố đang tiếp tục diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ nhất là CNTT, các tổ chức khủng bố đã, đang và sẽ tiếp tục triệt để lợi dụng những tiện ích Internet, mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, hướng dẫn và kêu gọi tấn công khủng bố dưới nhiều hình thức, đáng chú ý là dùng xe ôtô và dao tấn công vào đám đông, được các phần tử khủng bố sử dụng gần đây ở một số nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Việt Nam huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống khủng bố; tập trung xây dựng khung pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố và cực đoan; đồng thời sát cánh cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế trong cuộc chiến đầy cam go này”, Thứ trưởng cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các Cơ quan Đặc nhiệm, An ninh và Bảo vệ pháp luật (Nguồn ảnh: bocongan.gov.vn)

Để cuộc đấu tranh phòng, chống khủng bố và các hoạt động cực đoan ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan đặc biệt và thực thi pháp luật các nước để kiểm soát, ngăn chặn các nguồn tài trợ và các trang mạng Internet, mạng xã hội truyền bá tư tưởng cực đoan bạo lực, khủng bố; chia sẻ, phối hợp điều tra, xử lý thông tin, vụ việc liên quan, nghi liên quan khủng bố và phối hợp đảm bảo an ninh cho cộng đồng người nước này trên lãnh thổ nước kia…

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước, ủng hộ nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng, chống khủng bố và các hoạt động cực đoan trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trong phát biểu khai mạc hội nghị năm nay, Tướng Aleksander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang (FSB), Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga nhận định, lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần như đã thất bại trong âm mưu xây dựng cái gọi là Vương quốc Hồi giáo (Caliphate) trên lãnh thổ Syria và Iraq. Do đó, hiện nay những phần tử cầm đầu IS và các tổ chức khủng bố quốc tế khác cùng tham gia với IS định xây dựng một mạng lưới khủng bố toàn cầu mới.

“Để đối phó thành công với mối đe dọa chính của thời đại này cần phải phối hợp nỗ lực chung tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng khủng bố sử dụng CNTT như một công cụ đắc lực trong việc thực hiện các hoạt động tội ác”, Tướng Aleksander Bortnikov nói.

Tướng Aleksander Bortnikov cũng đã đọc thư của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các Cơ quan Đặc nhiệm, An ninh và Bảo vệ pháp luật. Theo nội dung thư, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga ủng hộ cách tiếp cận toàn diện chống lại chủ nghĩa khủng bố, phổ biến hệ tư tưởng khủng bố, cung cấp tài chính cho các nhóm vũ trang bất hợp pháp, ủng hộ từ bỏ chính sách “tiêu chuẩn kép” trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa chính của thời đại.

Ngoài ra, bên lề hội nghị lần thứ 16 lãnh đạo các Cơ quan Đặc nhiệm, An ninh và Bảo vệ pháp luật, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng đã có các cuộc gặp với lãnh đạo An ninh một số quốc gia để trao đổi các vấn đề an ninh khu vực và thế giới cũng như tăng cường hợp tác song phương.

M.T