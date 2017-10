'Tội đồ' của CLB FLC Thanh Hoá- thủ môn Thanh Thắng chỉ biết xin lỗi vì tình huống 'biếu' cho Than Quảng Ninh bàn thắng gỡ hoà, giúp đội bóng đất mỏ ngược dòng ngoạn mục.

HLV Petrovic không trách móc gì thủ môn Thanh Thắng sau trận thua ngược trước Than Quảng Ninh, khiến đội bóng xứ Thanh bất lợi trong cuộc đua vô địch. Ông thầy từng vô địch Cup C1 châu Âu chỉ nói rằng, 4 bàn thua của FLC Thanh Hoá đều do sai lầm cá nhân, thay vì chỉ trích thủ môn Thanh Thắng vì tình huống ngớ ngẩn, “biếu” không cho Than Quảng Ninh bàn gỡ hoà 1-1 ở cuối hiệp 1 trận đấu trên sân Cẩm Phả.

Thủ môn Thanh Thắng là "tội đồ" làm FLC Thanh Hoá thua trận quyết định

Dẫu vậy, “tội đồ” Thanh Thắng tỏ ra cực kỳ dằn vặt vì sai lầm bị nhiều người ví von là “chẳng khác gì cú nã đại bác về lưới nhà của cựu trung vệ CAHN Lã Xuân Thắng”. Trên xe từ sân Cẩm Phả ra về, thủ môn Thanh Thắng đã nói lời xin lỗi HLV Petrovic và đồng đội vì sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn này.

“Tôi đã mắc sai sót cực kỳ đáng trách. Tôi xin lỗi BHL và người hâm mộ xứ Thanh. Tôi không biết nói gì về sai lầm của mình. Thật sự tôi rất buồn và thất vọng, vì sai lầm ấy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng. Tôi xin được sự cảm thông”, thủ môn Thanh Thắng nói.

Tình huống thủ môn Thanh Thắng “chuyền” bóng cho Dyachenko ghi bàn có thể xem là bước ngoặt quyết định trong trận Than Quảng Ninh- FLC Thanh Hoá. Bởi trước đó, đội bóng xứ Thanh đã vượt lên dẫn 1-0 nhờ bàn thắng của Văn Thắng và có thế trận rất thuận lợi. Tuy nhiên, sau cú chuyền như tạo cơ hội cho Dyachenko ghi bàn, FLC Thanh Hoá sụp đổ và thua ngước 3-4, khiến cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch trở nên khó khăn cho đội bóng xứ Thanh.

HLV Petrovic có "xử" thủ môn Thanh Thắng sau sai lầm tai hại?

Trong khi thủ môn Thanh Thắng khổ sở vì dằn vặt bởi bàn thua ngớ ngẩn, HLV Petrovic lại tỏ ra cay cú với trọng tài. Ông thầy từng vô địch châu Âu này hậm hực với trọng tài Võ Minh Trí, giống hệt như đã thể hiện thái độ ở trần hoà Hà Nội FC cách nay 1 tuần.

Ông Petrovic thậm chí còn mỉa mai: “BTC giải nên trao luôn chức vô địch từ trước khi V-League lăn bóng, chỉ còn chừa vị trí Á quân và hạng 3 cho các đội cạnh tranh”.

Sau vòng đấu 22, FLC Thanh Hoá tụt xuống hạng 3, kém 1 điểm so với 2 đội dẫn đầu là Hà Nội FC và Quảng Nam 1 điểm. Tuy nhiên, so với 2 đối thủ xếp trên, đội bóng xứ Thanh đều thua kém về hiệu số đối đầu.

K.Hoàng