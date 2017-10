Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông, giật cấp 8 trong khi trên đất liền, mưa tiếp diễn ở cả ba miền.

(Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm 8/10, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines) và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông từ sáng 8/10 có mưa rào và dông, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên đất liền, mưa tiếp diễn ở cả ba miền trong ngày 8/10. Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất không vượt quá 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nguy cơ xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-33 độ C.

Nam Bộ đang trong đợt triều cường mạnh, nước trên vùng hạ lưu sông Sài Gòn-Đồng Nai và sông Cửu Long đã lên trên mức báo động 3. Triều cường cùng với mưa lớn cục bộ sẽ khiến tình trạng ngập sâu vùng trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê bao./.

Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)