Thấy L. ở nhà một mình, gã trai hàng xóm liền cầm dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Cô bé 14 tuổi đã mang thai.

Đỗ Thị L. (14 tuổi) đang mang đứa con trong bụng

Ngày 16.10, chúng tôi tìm về một khu trọ nằm sâu trong xã Trung An (H.Củ Chi, TP.HCM) để tìm gặp gia đình bà Đỗ Thị H. (41 tuổi, quê quán Kiên Giang). Bà H. tiếp chúng tôi với vẻ tiều tụy. Ròng rã hơn một tháng qua, bà phải chạy ngược xuôi đòi lại công lý cho con gái mình là bé Đỗ Thị L. (14 tuổi, học sinh lớp 9).

Bà H. kể, vào ngày 10.5 vừa qua, cháu L. được bà cho lên phòng trọ của người dì ruột ở xã Trung An chơi trong thời gian nghỉ hè. Thế nhưng, cũng lúc này, bi kịch đã ập đến gia đình bà.

Ngày 14.5, khi cháu L. đang ở phòng trọ một mình, bất ngờ bị Nguyễn Văn T. (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang, ở phòng trọ bên cạnh) cầm dao dí vào cổ, khống chế L., rồi hiếp dâm.

Bà H. đau xót kể lại câu chuyện buồn

T. đe dọa nếu L. dám kể với ai thì anh ta sẽ giết chết. Quá sợ hãi, bé L. giữ kín mọi chuyện. Cho đến ngày thấy con mình da dẻ xanh xao, thường hay nôn ói, ngất xỉu, bà H. đưa con đi khám.

“Tôi nhớ hôm ấy là ngày 13.9, tôi đưa cháu đi khám. Nhận được kết quả, lòng dạ tôi như lửa đốt, đầu óc choáng váng khi biết đứa con gái chưa tròn 14 tuổi của mình mang thai. Cái thai trong bụng của cháu cũng đã hơn 4 tháng rồi, vậy mà người làm mẹ như tôi lại không hề hay biết...”, bà H. nấc nghẹn.

Ngày 14.9, bà H. yêu cầu T. về Kiên Giang làm rõ chuyện. Bà H. cho biết T. thừa nhận việc mình làm, có hứa sau khi L. sinh xong sẽ xét nghiệm ADN, nếu đúng là con của T. sẽ tổ chức đám cưới.

Thấy T. xúc phạm đến nhân phẩm con gái mình, bà H. làm đơn tố cáo T. lên cơ quan công an.

“Khi cái thai trong bụng đang ngày một lớn, vì sợ bị bạn bè dị nghị, trêu chọc, nên con gái tôi đã phải nghỉ học. Suốt ngày, con bé chỉ tự nhốt mình trong phòng, mà không dám bước chân ra ngoài vì xấu hổ. Có lúc, nó chỉ biết khóc rồi lại im lặng không nói gì, tinh thần có lúc hoang mang tột độ. Càng thương con, tôi càng không thể nào để kẻ hủy hoại tương lai của con tôi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được...”, bà Hạnh bức xúc.

Ngồi lặng lẽ nép sâu trong góc phòng trọ, bé L. nói: "Em rất muốn đi học, vì mang thai nên em không đi học được. Chờ sau này khi sinh con xong, em sẽ tiếp tục đi học, em muốn làm công an...”.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Ngày 16.10, Luật sư (LS) Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, thuộc Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM) đã có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an H.Củ Chi (TP.HCM) sau khi bà Nữ tiếp nhận hồ sơ vụ việc.

Theo LS Nữ, Công an Củ Chi cũng đã mời gia đình bé L. và người bị tố cáo là T. lên làm việc.

Công an H.Củ Chi cũng cho biết vào ngày 16.9 đơn vị này có tiếp nhận thông tin báo cáo từ Công an xã Trung An về nội dung bà Đỗ Thị H. tố cáo Nguyễn Văn T.. Trong quá trình điều tra, T. khai nhận có hành vi giao cấu với cháu L..

Tuy nhiên, để đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hiện Công an Củ Chi đang trưng cầu giám định, tiếp tục làm rõ, để có căn cứ khởi tố vụ án, điều tra theo luật định.

