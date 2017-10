Bà Nguyễn Thị Lan cho biết bản thân rất buồn khi nhận thông tin này. Bí thư xã Đồng Tâm cũng cho hay bà sẽ đề nghị bãi miễn chức danh Chủ tịch HĐND của mình.

Sáng 21/10, trao đổi với với Zing.vn, một lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa có thông báo kết luận kiểm tra đối với Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỷ luật Đảng 6 cán bộ xã Đồng Tâm

Kết luận nêu rõ ngày 31/10/2016, UBND Hà Nội đã có kết luận nội dung tố cáo của một số công dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm về việc UBND huyện đã vi phạm trong việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, di dời một số hộ dân đang sử dụng đất tại khu vực sân bay Miếu Môn.

Huyện Mỹ Đức đã tổ chức hàng chục hội nghị để triển khai kết luận này cũng như thành lập các tổ công tác tuyên truyền đến người dân về nội dung kết luận.

Trong quá trình tuyên truyền có một số cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ xã Đồng Tâm đã không đồng tình với kết luận và một số người là thành viên trong tổ tuyên truyền nhưng không đi tham gia tuyên truyền.

"Mặc dù các văn bản của TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức đã khẳng định đất khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng nhưng bà Nguyễn Thị Lan (Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm) đã không chỉ đạo cán bộ, Đảng viên, nhân dân thực hiện đúng", kết luận nêu.

6 lãnh đạo xã Đồng Tâm bị kỷ luật liên quan vụ việc đất đai ở sân bay Miếu Môn. Ảnh: Công Khanh.

Ngoài ra, ở hội nghị chi bộ thôn Hoành ngày 10/4, bà Lan phát biểu: "Bản thân tôi cũng chưa xác định đây là đất quốc phòng hay là đất địa phương Đồng Tâm".

Cũng theo kết luận, khi xảy ra vụ việc bắt giữ các cán bộ, chiến sĩ công an ngày 15/4, bà Lan biết và gọi điện báo cáo lãnh đạo huyện nhưng lại không thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và bỏ vị trí công tác trong 3 ngày.

Huyện ủy Mỹ Đức cũng chỉ ra một số sai phạm về về công tác quản lý, sử dụng đất đai như: Từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017 có 44 trường hợp vi phạm với tổng diện tích hơn 7.000 m2, UBND xã Đồng Tâm đã phát hiện và lập biên bản vi phạm nhưng thực tế các hộ vẫn còn vi phạm.

"Để xảy ra sai phạm trên trách nhiệm thuộc về Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm, trách nhiệm chính thuộc về bà Nguyễn Thị Lan, ông Hoàng Thanh Hương (Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) và ông Lê Trường Huy (Phó chủ tịch UBND xã)", kết luận cho hay.

Huyện ủy Mỹ Đức cũng cho rằng Đảng ủy xã Đồng Tâm chưa tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác quản lý đất đai, buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý đất đai.

Bên cạnh đó, việc để xảy ra việc 38 chiến sĩ công an bị người dân bắt giữ ngày 15/4 cũng như nhiều cuộc làm việc khác của huyện với xã bị cản trở là do Đảng ủy xã đã buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai lực lượng và áp dụng các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Sau thông báo này, Huyện ủy Mỹ Đức cũng ra quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, lãnh đạo của xã Đồng Tâm liên quan. Bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm bị thi hành hình thức kỷ luật khai trừ Đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Hoàng Thanh Hương; Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã; ông Lê Trường Huy, Phó chủ tịch UBND và ông Phạm Hồng Sỹ, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Tâm bị thi hành hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ông Phạm Văn Quang, Phó chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Bà Nguyễn Thị Lan (ngồi ngoài cùng bên trái) bị khai trừ Đảng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Vị lãnh đạo Huyện ủy Mỹ Đức cho cũng cho biết sau khi công bố các quyết định kỷ luật về Đảng đối với lãnh đạo xã Đồng Tâm thì Huyện ủy, UBND huyện sẽ báo cáo thành phố để có các bước xử lý tiếp theo.

Xin miễn nhiệm chức vụ

Sáng 21/10, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Thị Lan cho biết bà rất buồn khi nhận thông tin này.

“Mấy hôm nay tôi bị ốm ở nhà. Quyết định kỷ luật khai trừ Đảng tôi chưa nhận được vì mấy hôm bị ốm không lên cơ quan làm việc được. Các anh bên Huyện ủy nói gửi cho đồng chí Phó bí thư xã mang đến nhà, nhưng ngày hôm qua, 20/10, các anh ấy đến chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam nên không mang theo”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, trong các cuộc họp của Huyện ủy Mỹ Đức liên quan đến việc kiểm tra trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đồng Tâm để xảy ra sự việc điểm nóng ở thôn Hoành, bà đã nhiều lần báo cáo về các sự việc liên quan.

Bí thư xã Đồng Tâm cũng cho hay bà sẽ đề nghị bãi miễn chức danh Chủ tịch HĐND của mình. “Đây là chức danh do nhân dân bầu. Tôi cũng xin được bãi miễn chức danh này. Trong 17 năm công tác, tôi luôn tận tụy hết lòng với nhiệm vụ được giao", bà Lan khẳng định.

Bí thư xã Đồng Tâm nói sẽ nhận trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những việc chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Sau hơn một tuần, ngày 22/4, lãnh đạo Hà Nội cùng người dân xã Đồng Tâm đã đối thoại và tìm được tiếng nói chung. 19 cán bộ, chiến sĩ được thả.

