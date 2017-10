Tối 8/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Đoàn đại biểu nhân dân Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, nhân dịp đoàn sang tham dự chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia” lần thứ IV.

Đoàn đại biểu nhân dân Campuchia sang thăm Việt Nam do bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam do ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hoạt động gặp gỡ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước và nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, trong đó có chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, luôn nguyện làm hết sức mình để vun đắp và phát triển mối quan hệ với Campuchia với phương châm đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Campuchia trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, giáo dục, du lịch, thương mại và đầu tư.

Trong thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với các ngành, địa phương của Campuchia như: Thường xuyên trao đổi đoàn công tác, tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối thương mại, hợp tác đầu tư; các chương trình từ thiện xã hội giúp đỡ người dân nghèo Campuchia...

Tại buổi tiếp, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, thực hiện thỏa thuận lãnh đạo hai nước, Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Việt Nam; đã tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như: Đón các đoàn cựu quân tình nguyện, thân nhân gia đình liệt sỹ, cựu chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam thăm lại chiến trường xưa tại Campuchia...

Bà Men Sam An cam kết sẽ cùng Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ hai nước gìn giữ và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp, vì hòa bình và phát triển của mỗi nước.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp Đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Campuachia, ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh, điều này thể hiện mối quan tâm lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Thành phố Hồ Chí Minh đối với hoạt động ngoại giao nhân dân nói chung, của Hội hữu nghị hai nước nói riêng.

Ông Vũ Mão bày tỏ mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị với nhân dân Campuchia, đặc biệt là phong trào “Ươm mầm hữu nghị”; đỡ đầu, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các chương trình giao lưu giữa học sinh, sinh viên và thanh niên để tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa thế hệ trẻ hai nước.

Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia” lần thứ IV do Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức từ ngày 7-12/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xuân Khu (TTXVN)