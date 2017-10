Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Cục An ninh tiền tệ (A84) thuộc Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về việc có hiện tượng giả mạo văn bản và chữ ký của Bộ này. Mục đích của việc giả mạo có thể là để lừa đảo các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Cụ thể, ngày 12.10.2017, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH-ĐT nhận được phản ánh về việc có hiện tượng giả mạo văn bản của Bộ KH-ĐT. Tiêu đề của bản chụp văn bản là Bộ KH-ĐT quyết định đơn vị là Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh thuộc nhóm được phê duyệt “rải” ngân quý cuối năm 2017 bằng nguồn vốn Chính phủ cho các hạng mục xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến địa phương nhằm giảm tải cho các bệnh viện trực thuộc tỉnh, thành phố trung tâm.

Văn bản giả mạo có số 06/QĐ-TTg/NB đề ngày 2.10.2017, có hình ảnh chữ ký của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và con dấu của Bộ KH-ĐT cùng với 4 dấu quốc huy khác, nhỏ hơn.

Qua kiểm tra, Bộ KH-ĐT khẳng định chụp văn bản nêu trên là giả mạo con dấu của Bộ với 3 lý do.

Thứ nhất là bản chụp văn bản nêu trên có thể thức không theo quy định về thể thức của văn bản hành chính, quy định của Bộ KH-ĐT.

Thứ hai, đối với con dấu thì không phải mẫu con dấu của Bộ KH-ĐT.

Thứ ba, đối với chữ ký của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thì do Bộ trưởng thường xuyên ký ban hành các văn bản gửi các cơ quan tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước, vì vậy, chữ ký tại văn bản có thể được đối tượng sao chép, giả mạo.

Trên cơ sở đó, văn phòng Bộ KH-ĐT nhận định, đối tượng có hành vi giả mạo văn bản của Bộ KH-ĐT như trên có thể với mục đích để đi lừa đảo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên phạm vi cả nước. Do vậy, Văn phòng Bộ KH-ĐT gửi Cục An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư – Bộ Công an văn bản giả mạo để cơ quan này xem xét, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo cũng như xử lý nghiêm minh hành vi lừa đảo này.

Trước đó, ngày 19.6, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu - Bộ KH-ĐT cũng nhận được phản ánh của công dân về việc có hiện tượng giả mạo văn bản của Bộ. Cụ thể, văn bản giả mạo này có số hiệu 116 ban hành ngày 16.6.2017 có nội dung là phúc đáp lại văn bản của Công ty Trident Crypto academy tại Việt Nam về việc cho phép công ty này được kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Theo Bộ này, văn bản giả mạo có hình ảnh con dấu của Cục Quản lý đấu thầu, chữ ký của ông Nguyễn Đăng Trương với chức danh Chủ tịch, Phó cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu.

