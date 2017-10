Uất ức vì bị người đàn ông lớn tuổi chuốc thuốc mê để hãm hại trong khách sạn, nam thiếu niên đã gây ra án mạng nghiêm trọng rồi bỏ trốn.

Sáng nay (5/10), Phòng CSHS (PC45, Công an TP.HCM) cho biết vừa bắt giữ nghi can Huỳnh Tuấn Khải (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng), là nghi can giết người giấu xác dưới gầm giường xảy ra tại 1 khách sạn ở quận Bình Tân đúng 3 tháng trước.

Được biết, lúc gây án, nghi can Khải chưa đầy 18 tuổi.

Nghi can Huỳnh Tuấn Khải

Thi thể dưới gầm giường

Sáng 1/7, nhân viên nhà nghỉ T.L trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM thấy vị khách nam còn khá trẻ đến thuê phòng cùng với người đàn ông lớn tuổi tối hôm trước, rời khỏi khách sạn với thái độ khả nghi nên nhanh chóng lên phòng kiểm tra. Gọi cửa không được, nhân viên đã phá cửa vào trong kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông nằm dưới gầm giường.

Ngay lập tức, vụ trọng án được báo về Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ thuộc PC45, Công an TP.HCM.

Nhà chức trách xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn C. (55 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang). Ông C. bị giết, cướp tài sản và nghi can là người thanh niên đi cùng ông C. vào ở khách sạn có dùng CMND mang tên người khác, là Lương Trần Vĩnh P. (SN 2000, ngụ tỉnh Phú Yên).

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an làm rõ người có CMND tên P. không liên quan đến vụ án mạng và khả năng hung thủ sử dụng giấy tờ giả khiến việc truy bắt đối tượng tưởng như đi vào bế tắc…

Bị chuốc thuốc mê ép quan hệ đồng tính

Sau suốt 90 ngày ròng rã tung nhiều lực lượng cũng như các biện pháp nghiệp vụ để phá án, cuối cùng lực lượng Công an đã xác định được nghi can gây án là Huỳnh Tuấn Khải.

Bị chuốc thuốc mê ép quan hệ đồng tính trong nhà nghỉ, nam thiếu niên đã gây án giết người.

Trong lúc Khải đang ngồi với cha cùng các thợ hồ tại 1 công trình xây dựng nhà ở tỉnh Sóc Trăng thì các trinh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào, biết tung tích đã bại lộ, nam thiếu niên ngoan ngoãn tra 2 tay vào còng và kịp nói với cha mình rằng “con đã giết người” rồi bước theo các chiến sĩ Công an lên xe bít bùng để về thành phố,

Tại CQĐT, bước đầu Khải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, đầu năm 2017 Khải lên TP.HCM làm nhân viên của 1 quán trà sữa ở quận Tân Bình. Cuối tháng 6/2017 vì lương ít, Khai nghỉ làm, dự tính sẽ về nhà chơi vài ngày rồi lên lại TP.HCM xin việc làm khác.

Chiều 29/6 Khải đang đứng ở 1 điểm gần bến xe miền Tây, quận Bình Tân để đón xe về quê thì tình cờ gặp ông C. tiếp cận và làm quen. Khi nghe Khải tâm sự thì ông C. hứa sẽ xin việc giúp, đồng thời rủ Khải đi ăn uống.

Trong đêm 2 người về thuê phòng tại nhà nghỉ trên đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân để nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau (30/6), cả 2 rời khách sạn. Lúc này ông C. nói đi công việc rồi chiều quay lại sẽ gọi điện cho Khải. Còn Khải không biết làm gì nên vào tiệm Internet gần đó để chơi game.

Đến tối cùng ngày, ông C. quay lại cùng với Khải mua cơm và mấy lon bia vào khách sạn. Ăn xong và uống 1 lon bia thì Khải lăn ra ngủ mê mệt.

Sáng 1/7 khi vừa thức dậy, Khải thấy mình không mặc quần áo gì và hốt hoảng khi thấy ông C. cũng trong tình trạng lõa thể, nằm ôm mình. Khải xô đẩy ông C. rồi mặc quần áo vào.

Theo lời khai của Khải, ông C. còn vào nhà vệ sinh gọi điện cho ai đó và có nói rõ là “có “hàng ngon” nè, chút nữa tao chở qua mày!”. Liền sau đó, ông C yêu cầu Khải cùng xuống trả phòng để đi nơi khác.

Khải nhất quyết không theo lời thì ông C có nói, nếu không đi cùng ông thì phải trả tiền chi phí khách sạn, ăn uống trong 2 ngày qua. Khải cho biết là không có tiền và cũng sẽ không theo ông C. Do đó 2 bên xảy ra cự cãi và lao vào ẩu đả với nhau.

Nam thiếu niên đã dùng tay bóp cổ ông C. đến khi ông này nằm im bất động. Biết ông C. đã chết nên Khải lấy chăn quấn thi thể lại rồi nhét dưới gầm giường để che giấu. Lục trong túi quần của ông C., Khải thấy 1 ví tiền nên lấy rồi vội vã rời khỏi khách sạn, trốn về quê đi làm hồ với cha cho đến ngày bị bắt.

