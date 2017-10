Thấy một người đắp chăn ngủ trong quán Internet, nhầm tưởng là người gây ra mâu thuẫn với mình, Đặng Ngọc Trung vung dao chém nhiều nhát vào một người này khiến nạn nhân bị thương nặng, nhập viện ttrong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Đặng Ngọc Trung (áo đỏ) khi bị bắt.

Ngày 14/10, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Trung (23 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 0h15 phút ngày 8/10, trong lúc chơi game tại quán Internet Gia Huy thuộc thôn Phú Khê (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), đối tượng Đặng Ngọc Trung có xảy ra mâu thuẫn với Trần Nhân Nghĩa (27 tuổi) nhưng được mọi người can ngăn nên Trung và Nghĩa đi về.

Tuy nhiên, đến khoảng 2h cùng ngày, đối tượng Trung mang theo 1 con dao trở lại quán tìm Nghĩa. Nhìn thấy một đối tượng đang đắp chăn ngủ trên ghế, Trung tưởng là Nghĩa nên dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Chánh Rin (23 tuổi. Sau khi gây thương tích cho nạn nhân, Trung đã bỏ trốn. Cả Trung, Nghĩa và Rin cùng trú tại thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Chánh Rin được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện, giám định thương tật 21%.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Vang nhanh chóng tiến hành điều tra, bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Trung.

Hà Oai