Từ chàng trai trẻ mơ được làm ca sĩ

Kenichi Shinoda (tên thật của ông trùm Shinobu Tsukasa) sinh ngày 15.1.1942 tại thành phố Ōita, thuộc đảo Kyūshū, Nhật Bản.

Tuổi thơ của Shinoda trôi qua khá êm đềm cùng niềm đam mê âm nhạc. Ngày nhỏ, thay vì chơi đùa cùng chúng bạn, hay lê la cảng cá, Shinoda bị mê hoặc bởi những bản nhạc và cũng từ đấy ông nuôi dưỡng cho mình mơ ước được trở thành ca sĩ.

Trong cuốn Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan của Jake Adelstein, sách về thế giới ngầm Nhật Bản có viết rằng giấc mơ lớn nhất trong cuộc đời của Shinoda là được trở thành ca sĩ. Và có một sự thật phải thừa nhận rằng ông hát rất hay.

Tsukasa (bên trái) hồi còn trẻ

20 tuổi, gia đình định hướng cho Shinoda làm việc tại nhà máy chế biến hải sản ngay gần nhà. Thế nhưng Shinoda quyết định từ chối vì ca sĩ mới là mơ ước của cuộc đời chàng thanh niên này.

Bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ của cha mẹ, Shinoda quyết định gói gém quần áo và lên Osaka với ước mơ một ngày được trở thành ca sĩ nổi tiếng, đứng trên sâu khấu lớn với hàng triệu khán giả.

Ngày ấy, ước mơ của Shinoda vẫn tươi đẹp vô cùng.

Mặc dù có giọng hát hay nhưng giữa Osaka hoa lệ, Shinoda phải chật vật để kiếm sống theo đuổi ước mơ. Ban đầu, Shinoda xin hát ở các phòng trà, quán bar với đồng lương ít ỏi. Cuộc sống khó khăn khiến Shinoda phải làm rất nhiều việc từ dọn dẹp, rửa bát, bảo vệ...

Thậm chí ngay ở các phòng trà, sau giờ hát trên sân khấu, Shinoda lại quay vào bếp dọn dẹp để kiếm thêm tiền.

Shinoda cũng không biết rằng chính những tháng ngày làm việc ở phòng trà đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một chàng thanh niên trẻ với ước mơ ban đầu vô cùng trong sáng và tốt đẹp.

Ông trùm mafia số một Nhật Bản vẫn làm thơ, sáng tác nhạc mỗi ngày

Ngày ấy, Shinoda được bạn bè giới thiệu tới hát một quán bar khá nổi tiếng trong thế giới ngầm. Tuy hơi lo ngại nhưng tiền cát xê trả khá cao nên Shinoda đã nhận lời tới hát. Trùng hợp, đây lại là quán bar mà những băng nhóm Yakuza thường hay lui tới để giải trí.

Từ chàng trai nghèo bị mọi người kinh bỉ mơ ước làm ca sĩ, Shinoda cảm thấy khao khát cuộc sống của Yakuza giàu có, mạnh mẽ và ai cũng đều sợ hãi.

Lúc này, Shinoda với nói chuyện với chủ quán bar, một người khá thân thiết với các thành viên Yakuza về nguyện vọng muốn gia nhập thế giới ngầm.

Nhận diện của giới Yakuza.

Tất nhiên, đây không phải là một chuyện dễ dàng với chàng trai vùng biển thiếu kinh nghiệm như Shinoda. Để được gia nhập băng đảng Yakuza, Shinoda phải cắt máu ăn thề và phải xăm mình. Shinoda còn phải thể hiện lòng gan dạ, mưu trí của mình bằng cách vượt qua các thử thách.

Sau khi hoàn thành đủ điều kiện, Shinoda trở thành một thành viên của Hirota-gumi, một chi nhánh của Yamaguchi-gumi và từ đó lấy tên là Shinobu Tsukasa.

Nhờ sự gan dạ và thông minh của mình, Tsukasa nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của ông chủ đầu tiên trong đời mình.

Ông trùm Tsukasa đến nghĩa trang

Năm 1970, Tsukasa bị bắt vì tội giết chết thủ lĩnh băng Yakuza đối nghịch bằng một thanh kiếm Takana (kiếm của các võ sĩ samurai). Hành động này của Tsukasa khiến hắn bị bắt và kết án 13 năm tù.

Năm 1984, Tsukasa ra tù, lúc này băng Hirota-gumi đã bị giải tán. Ngay lập tức, với thân thế "oai hùng" một thời, Tsukasa đã đứng lên thành lập băng mới là Kodo-kai, thuộc tổ chức Yamaguchi-gumi và nhanh chóng bành trướng thế lực khắp Châu Á.

Mặc dù thành lập sau nhưng sự phát triển của băng nhóm Kodo-kai là không thể nào tưởng tượng được. Ngày ấy, tổ chức xã hội đen lớn nhất nước Nhật là Yamaguchi-gumi đã phát động cuộc chiến và chính Tsukasa là người đứng sau trận hỗn chiến băng đảng lớn nhất lịch sử Nhật Bản với 1,2 triệu người tham gia.

Được biết, mục đích của Tsukasa trong trận hỗn chiến này là "thiết lập lại trật tự". Người ta từng đồn đại rằng Tsukasa đã bắn chết 4 thủ lĩnh đối địch và băng Kodo-kai của hắn được đánh giá là thiện chiến nhất.

Chính vì những công lao trong cuộc đại chiến băng đảng, và tầm nhìn quản lý cực tốt của mình, Tsukasa trở thành một trong những thành viên quyền lực nhất của Yamaguchi-gumi. Sau khi ông trùm đời thứ 5 Yoshinori Watanabe quyết định "nghỉ hưu", tháng 7.2005 Shinobu Tsukasa được bầu chọn làm ông trùm đời thứ 6 của Yamaguchi-gumi.

Cuối năm 2005, Shinobu Tsukasa bị bắt vì tội sở hữu súng trái phép. Cảnh sát Nhật Bản đã phá được kho vũ khí của Tsukasa. Với tội danh này, ông trùm này tiếp tục ngồi tù 6 năm.

Năm 2011. Shinobu Tsukasa ra tù sau 6 năm "bóc lịch". Sau khi ra tù, Tsukasa tiếp tục bành trướng thế lực và trở thành băng đảng xã hội đen lớn mạnh nhất nhì Châu Á.

Đặc trưng của băng Yakuza là những hình xăm kín người.

Năm 2012, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama áp đặt trừng phạt đối với thủ lĩnh Yamaguchi-gumi và cấp dưới Kiyoshi Takayama. Lệnh trừng phạt này cũng nhắm đến một số cá nhân liên quan đến các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia khác như Hội Anh em (Brothers’ Circle) của Nga, Camorra của Ý, và Los Zetas của Mexico.

Năm 2015, các thủ lĩnh của 13 chi nhánh của Yamaguchi-gumi đã nhóm họp ở thành phố cảng Kobe để thành lập một băng đảng mới. Sự ra đời của băng đảng mới này xuất phát từ mối lục đục trong nội bộ của tổ chức Yamaguchi-gumi 13 chi nhánh này đã bất mãn với "bố già" Shinobu Tsukasa.

Mặc dù hiện tại, ông trùm 75 tuổi này ăn "ăn ngon, ngủ tốt" nhưng theo nhiều người, triều đại của Yamaguchi-gumi đang đứng trước nguy cơ tan rã do những mâu thuẫn từ trong nội bộ.

Shinobu Tsukasa có phong cách rất nghệ sĩ.

Một điều không thể không nhắc tới về Shinobu Tsukasa đó chính là tâm hồn nghệ sĩ của ông trùm khét tiếng này. Bên cạnh danh xưng ông trùm tàn bạo, Shinobu Tsukasa còn là gã mafia có tâm hồn mộng mơ nhất nước Nhật.

Quả là hài hước khi ông trùm đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất của Nhật Bản đã mở website tin tức riêng. Trên website này ông thường xuyên đăng tải các bài hát do chính ông và các thành viên hát với thông điệp phòng chống ma túy.

Thậm chí, ông còn đăng những đoạn video kêu gọi mọi người không sử dụng ma túy, các chất kích thích có hại cho sức khỏe.

Thậm chí, ông còn tổ chức sản xuất tạp chí nội bộ của giới Yakuza có tên "Yamaguchi-gumi Tân Báo" để tuyên truyền phương châm hoạt động, đăng tải các phát biểu của thủ lĩnh, thậm chí còn có tin tức về hoạt động vui chơi giải trí…của toàn băng đảng.

Tạp chí bao gồm bài chân dung về các ông trùm, bài thơ, mẩu truyện ngắn, bài hát do ông và các "nghệ sĩ" xã hội đen sáng tác. Shinobu Tsukasa còn sáng tác rất nhiều bản nhạc truyền thống và trở thành những ca khúc quen thuộc của các băng nhóm xã hội đen nước Nhật. Tsukasa từng thu album ca nhạc nhưng chỉ phát hành nội bộ.

Ông cũng có những tập thơ của riêng mình và thường dành để tặng cho đàn em.

Frank Sinatra

Thần tượng của Tsukasa là Frank Sinatra, một ca sĩ và diễn viên người Mỹ nổi tiếng, từng đoạt giải Oscar. Hiện tại, Tsukasa cũng học theo phong cách của thần tượng khi thường xuyên diện mũ, mặc những bộ vest Italy, đi ô tô sang trọng nhập khẩu.

Mặc dù là ông trùm máu lạnh, tàn bạo nhưng Tsukasa cũng có những nguyên tắc rất riêng trong việc quản lý và hoạt động.

Dưới sự cai quản của ông trùm Shinobu Tsukasa, băng nhóm Yamaguchi-gumi được mệnh danh là "tổ chức tập quyền nhất trên thế giới" có cương lĩnh hoạt động riêng, yêu cầu các thành viên phải "đoàn kết", "có tình thương, trọng tín nghĩa", "tuân thủ lễ nghĩa trên dưới", v.v… Ngoài ra, Shinobu Tsukasa còn lập ra chế độ các thành viên băng nhóm phải đeo thẻ có ảnh trước ngực để dễ quản lý.

"Không cho phép lợi dụng sức lao động trẻ em, không buôn bán ma túy, không vứt mẩu thuốc lá bừa bãi" là những quy định trong hoạt động của Yamaguchi-gumi.

