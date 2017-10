Sau Rose McGowan, Ben Affleck tiếp tục bị một ngôi sao nữ khác cho là đạo đức giả khi lên tiếng phê phán hành vi lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein.

Tuần qua, vụ việc "ông trùm của Hollywood" Harvey Weinstein lạm dụng tình dục đã thu hút sự chú ý tột độ từ phía truyền thông lẫn những người hoạt động trong làng giải trí.

Nhiều ngôi sao đã lên tiếng chỉ trích hành vi phi đạo đức này của cựu giám đốc hãng phim Wesintein Company, bao gồm những cái tên hạng A như Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julianne Moore, Susan Sarandon... Đặc biệt là hầu hết trong số đó đều đã từng làm việc với Harvey Weinstein trong quá khứ.

Harvey Weinstein là đồng sáng lập hãng phim Miramax và Weinstein Company. Ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất tại kinh đô điện ảnh Hollywood qua nhiều thập kỷ

Cách đây 2 ngày, Ben Affleck đã phá vỡ sự yên lặng của mình bằng một bài viết khá dài trên Facebook sau khi nhận được nhiều lời yêu cầu lên tiếng từ người hâm mộ.

Nam tài tử 45 tuổi cho biết anh vừa biết tin vào buổi sáng và hành vi lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein khiến anh "cảm thấy cực kỳ ghê tởm". Ngoài ra, Ben Affleck còn kêu gọi mọi người cùng chung tay chặn đứng vấn nạn này trong tương lai.

Ben Affleck và Harvey Weinstein từng cộng tác khá nhiều lần. Năm 1997, bộ phim "Good Will Hunting" do hãng Miramax sản xuất đã mang về cho anh và bạn thân Matt Damon giải Oscar cho hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất"

Mặc dù vậy, Rose McGowan - một trong những nạn nhân của Harvey Weinstein và là bạn diễn của Ben Affleck trong Going All the Way (1997) - đã thông qua mạng xã hội Twitter gọi anh là "kẻ dối trá". Theo cô, ngôi sao của phim Batman từ lâu đã biết về hành vi đồi bại của Harvey Weinstein nhưng lại nhắm mắt làm ngơ.

"Trong buổi họp báo năm đó, anh đã đứng trước mặt tôi nói như thế này: 'Trời! Tôi đã bảo hắn ta ngừng làm việc đó rồi!'. Anh đã nói dối!", Rose McGowan viết.

Rose McGowan trong phim "Charmed"

Ben Affleck và Rose McGowan trong "Going All the Way"

Năm 1997, Rose McGowan đã bị Harvey Weinstein lạm dụng tình dục. Sau đó, cô đâm đơn tố cáo nhưng vụ kiện đã được dàn xếp giữa 2 bên với khoản bồi thường lên đến 100.000USD. Harvey Weinstein cho rằng số tiền đó chỉ đơn thuần là muốn mọi chuyện êm thấm chứ không thừa nhận mình phạm tội.

Sau hành vi "bốc phốt" Ben Affleck của Rose McGowan, nữ diễn viên Hilarie Burton (35 tuổi) đã tiếp tục gây xôn xao dư luận bằng một dòng bình luận trên Twitter.

Hilarie Burton nổi tiếng với bộ phim "One True Hill"

Một fan đã hỏi Hilarie Burton rằng liệu cô có còn nhớ chuyện mình từng bị Ben Affleck lạm dụng trong chương trình Total Request Live của kênh MTV vào năm 2003 hay không? Cô đã trả lời: "Tôi không bao giờ quên. Khi ấy, tôi chỉ là một đứa trẻ mới lớn".

Theo đoạn băng được MTV công bố, Ben Affleck đã dùng tay bóp vào ngực trái của Hilarie Burton, khi ấy đang là MC của chương trình TRL.

Ngay lập tức, Ben Affleck đã đăng tải lời xin lỗi của mình đến Hilarie Burton. "Tôi đã hành xử vô văn hóa đối với cô Burton và thành thật xin lỗi", anh viết trên Twitter.

Ben và Casey Affleck

Em trai của Ben Affleck và Casey Affleck - nam diễn viên vừa đoạt giải Oscar vào đầu năm nay - cũng từng dính vào scandal lạm dụng tình dục cách đây vài năm. Ben Affleck đã rất ủng hộ người em của mình và cho rằng mọi lời cáo buộc đều là dối trá.

Mai Thảo