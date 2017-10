Người mẹ đưa con trai khoảng 7 tháng tuổi vào nhà nghỉ nhưng sau đó để con lại rồi bỏ đi. Cháu bé sau đó được bàn giao cho công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hôm nay (6/10), mạng xã hội xôn xao hình ảnh một bé trai bị mẹ bỏ rơi đang được nữ cán bộ công an phường cho bú sữa. Thông tin được đăng tải như sau: “Bé bị bỏ ở gần Công an phường Mỹ Đình 2. Mẹ cho em vào nhà nghỉ rồi lừa lúc e ngủ bỏ đi mất. May mắn em gặp được cô Ly (công an phường) cũng đang nuôi con nhỏ cho em ti và được cô đưa về nhà. Ai là mẹ của bé nhìn thấy thì suy nghĩ lại nhé! Còn mẹ nào muốn nhận nuôi bé thì ra công an phường Mỹ Đình 2 nhé! Ban ngày bé ở đó với cô Ly. Bé là bé trai ạ!”.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người mong mẹ của bé suy nghĩ lại về đón con của mìn

Trao đổi với chúng tôi, thiếu tá Đinh Văn Thanh, trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 xác nhận công an phường có tiếp nhận trường hợp bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi.

Theo đó, khoảng 15h chiều qua (5/10), Công an phường nhận được tin báo của chủ nhà nghỉ trên địa bàn về việc có người phụ nữ đưa con vào đây nhưng sau đó để lại bé rồi bỏ đi, không quay lại nhận con.

Thiếu úy Khuất Khánh Ly đang cho bé trai kháu khỉnh 7 tháng tuổi bú sữa.

Ngay sau đó nhà nghỉ đã báo cáo công an phường Mỹ Đình 2 về vụ việc và công an đã tiếp nhận cháu bé. Do bé trai khát sữa mẹ quấy khóc nên thiếu uý Khuất Khánh Ly (công tác tại đơn vị) cũng đang nuôi con nhỏ, đã cho bé trai bú sữa.

Theo thiếu tá Thanh, từ hôm qua tới nay, công an phường thay nhau chăm sóc bé. Hiện công an phường đang làm thủ tục pháp lý bàn giao cháu bé về trung tâm bảo trợ xã hội.

Định Nguyễn