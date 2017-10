Lợi dụng lúc bé T. nhờ gãi ngứa, Vươl liền giở trò đồi bại nhưng bị người dân phát hiện.

Chiều 16-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Kim Vươl (SN 1959; ngụ ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Kim Vươl tại Cơ quan CSĐT. Ảnh do Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 17 giờ 5 phút ngày 2-8, Vươl đi tìm gà phía sau nhà bà L. (SN 1962; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) thì thấy cháu T. (7 tuổi, cháu ngoại bà L) bị trượt chân té ngã. Thấy vậy, Vươl liền lại đỡ cháu T. lên. Lúc này, T. nói bị ngứa chân nên Vươl kêu kéo quần lên cho Vươl xem. Lợi dụng lúc chiều tối và vắng người, Vươl nảy sinh ý định giao cấu với T. nên kêu bé gái này đi vào mái che phía sau nhà một hộ dân gần đó. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại với T., chủ nhà này phát hiện và tri hô nên Vươl bỏ đi về nhà con rể. Sau đó, chủ nhà kể lại toàn bộ sự việc cho bà ngoại của T. biết nên bà này dẫn T. đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo sự việc.

T.Nốt