Ngày càng có thêm nhiều nữ nghệ sĩ xác nhận đã bị nhà điện ảnh tên tuổi Hollywood Harvey Weinstein quấy rối tình dục, khiến vụ việc trở thành bê bối chấn động nhất lịch sử Hollywood.

Nhà điện ảnh tên tuổi Hollywood Harvey Weinstein. Ảnh: Gettyimages

Sau các tiết lộ của báo giới vào đầu tuần này, cho đến ngày 12/10, đã có thêm nhiều nữ nghệ sĩ từng làm việc với Weinstein tố cáo ông đã quấy rối tình dục họ. Trong số đó có các nữ diễn viên nổi tiếng của Mỹ như Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, nữ diễn viên kiêm siêu mẫu Anh Cara Delevingne và mới đây nhất là nữ diễn viên Kate Beckinsale.

Diễn viên Gwyneth Paltrow và minh tinh Angelina Jolie đều tiết lộ ông trùm Hollywood "yêu râu xanh" đã có hành vi sàm sỡ, buộc họ phải từ chối hợp tác với nhà sản xuất này. Diễn viên Cara Delevingne nói rằng Weinstein đã tiến tới cô trong một phòng khách sạn sau khi yêu cầu cô hôn một người phụ nữ khác. Trên trang Instagram, Delevingne đã bày tỏ cảm giác "bất lực và sợ hãi" khi Weinstein mời cô tới phòng ông trong khách sạn.

Ngôi sao Pháp Lea Seydoux cũng lên tiếng tố cáo Weinstein. Tờ The Guardian dẫn lời Lea Seydoux, người từng giành giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với phim Blue Is The Warmest Colour, kể lại: "Chúng tôi nói chuyện trên ghế sofa rồi bỗng nhiên Weinstein nhảy lên người tôi và cố hôn tôi. Tôi đã phải tự bảo vệ mình. Weinstein thì to béo nên tôi phải mạnh mẽ để kháng cự ông. Tôi rời phòng, cảm thấy phẫn nộ. Tôi không sợ ông ta bởi tôi biết ông ta là loại người gì".

Theo Daily Mail, cô Lauren Sivan, phóng viên truyền hình Mỹ, kể lại rằng cô đã bị Harvey Weinstein buộc phải nhìn ông ta thủ dâm. Phóng viên Sivan kể: "Ông ta đã đóng cánh cửa duy nhất lại. Lúc đó tôi chỉ mới hai mươi tuổi, và tôi bối rối chẳng biết phải làm gì. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh ấy càng sớm càng tốt".

Trước đó, ngày 10/10, ông Weinstein đã bị ba phụ nữ buộc tội cưỡng dâm, song ông trùm Hollywood phủ nhận. Trong khi đó, vợ của ông là bà Georgina Chapman tuyên bố ly hôn trong bối cảnh vụ bê bối có thể hủy hoại sự nghiệp của chồng bà.

Theo tài liệu điều tra chi tiết trên The New Yorker, có 13 phụ nữ đã kể với nhà báo Ronan Farrow rằng họ là nạn nhân của "yêu râu xanh" Weinstein từ những năm 1990 đến năm 2015. Tờ New York Times cũng đăng bài tố cáo Weinstein sàm sỡ hàng loạt cô gái trong ba thập niên qua. Vụ bê bối này được truyền thông Mỹ và châu Âu cho là một trong những vụ bê bối rúng động nhất lịch sử Hollywood.

Nhà sản xuất người Mỹ Harvey Weinstein, sinh năm 1952, là người đồng sáng lập hai hãng phim Miramax và The Weinstein Company. Ông nhận được hơn 300 đề cử Oscar các loại.

Nhiều bộ phim giành giải Oscar Phim hay nhất do Weinstein giữ vai trò Giám đốc sản xuất hoặc Chỉ đạo sản xuất như The Lord of the Rings, The King's Speech, Shakespeare in love, The Artist, The English Patient và Chicago.

Trần Minh/Báo Tin Tức