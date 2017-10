Ngày 14.10, Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang một xe tải chở hàng trăm kg gà chết đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Số gà chết do Lê Minh Dũng chở đi tiêu thụ bị lực lượng chức năng phát hiện

Vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Công an xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài phát hiện xe tải BS 49H - 4518 do Lê Minh Dũng (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường liên thôn thuộc ấp 8, xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng phát hiện trên xe chở hơn 300 xác gà thịt công nghiệp có khối lượng khoảng 600 kg được ngụy trang kỹ bằng các bao phân gà phía ngoài để qua mặt các trạm kiểm dịch động vật và cơ quan chức năng.

Khi lực lượng chức năng bốc số gà chết ra kiểm tra thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, thậm chí một số gà chết đã bị trương phình, bị rữa.

Theo lời khai ban đầu của Dũng, số gà chết trên được Dũng thu mua từ các trại gà công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, sau đó đem đi tiêu thụ nhiều nơi.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, đồng thời tịch thu tiêu hủy toàn bộ số gà chết nói trên.

Phước Hiệp