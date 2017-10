Khi Chỉnh và Long đang thực hiện giao dịch, mua bán 30.000 viên ma túy tổng hợp thì Công an tỉnh Quảng Trị ập vào bắt quả tang.

Chiều 16/10, UBND tỉnh Quảng Trị và công an tỉnh này tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho Ban chuyên án ma túy 817T vì có thành tích bắt giữ 2 người đang giao dịch, mua bán 30.000 viên ma túy tổng hợp.

2 ôtô tang vật mà Long và Chỉnh dùng để vận chuyển ma túy. Ảnh: Thành Nam.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 14/10, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã ập vào bắt quả tang Hoàng Vương Long (24 tuổi, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà) đang cùng với Bùi Chỉnh (37 tuổi, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) thực hiện vụ mua bán 30.000 viên ma túy tổng hợp. Cảnh sát cũng thu giữ ôtô cùng một xe gắn máy của Chỉnh và Long.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Long tại khu phố Lai Phước (phường Đông Lương), cảnh sát thu giữ thêm một ôtô cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan vụ án.

Hoàng Vương Long và Bùi Chỉnh là 2 người bị lực lượng trinh sát đưa vào tầm ngắm thuộc chuyên án 817T do Công an Quảng Trị xác lập từ trước. Họ thuộc đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới Việt Nam - Lào qua Nghệ An vào Quảng Trị.

Ông Mai Thức, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho lực lượng phá án. Ảnh: Thành Nam.

Tại buổi khen thưởng, ông Mai Thức, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng bằng khen, thưởng nóng 10 triệu đồng cho lực lượng phá án. Đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc Công an - tỉnh cũng tặng hoa, thưởng nóng cho Ban chuyên án 15 triệu đồng.

Hai người bị bắt giữ khi đang mua bán ma túy tại phường Đông Lương, TP Đông Hà. Ảnh: Google Maps.

Văn Được