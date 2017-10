Chiều 17-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can là cán bộ Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Tranh về hành vi tham ô tài sản.

Theo đó, 3 bị can bị bắt lần này gồm ông Đoàn Tất Chẩn, nguyên giám đốc Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Tranh; ông Trần Đồng, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật BQL rừng phòng hộ Sông Tranh và bà Nguyễn Thị Bích Nhung, Kế toán trưởng BQL rừng phòng hộ Sông Tranh để tiếp tục điều tra, mở rộng hành vi “Tham ô tài sản”. Theo thông tin ban đầu, 3 đối tượng này đã có hành vi tham ô tài sản, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 800 triệu đồng. Được biết, ông Chẩn trước đây là Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, hiện là cán bộ thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam; 2 đối tượng còn lại hiện đang công tác tại BQL rừng phòng hộ Sông Tranh. NGUYÊN KHÔI