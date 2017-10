Bên cạnh đó, Chân Tử Đan cũng thề sẽ không bao giờ nhận bất kỳ vai diễn phản diện nào khác.

Chân Tử Đan mới đây xuất hiện tại buổi ra mắt phim hành động Săn rồng/Chasing the Dragon tại Bắc Kinh. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên anh vào vai phản diện, trùm ma túy máu lạnh khét tiếng Hong Kong - Hào què. Nam diễn viên hy vọng phim sẽ thành công về mặt thương mại nhưng anh cũng khuyến cáo các em nhỏ không nên xem bộ phim này: "Trẻ em không nên xem bộ phim này, đừng có xem nhé".

Trùm ma túy Hào què.

Trong Săn rồng, Chân Tử Đan vào vai nhân vật gangster khét tiếng, trùm ma túy Ngô Tích Hào, biệt danh Hào què (Ng Sek-Ho). Tài tử tuyên bố, anh thề sẽ không bao giờ nhận bất kỳ vai diễn phản diện nào khác.

"Trước khi quyết định nhận vai, tôi đã đắn đo cả tháng trời vì nó hầu như đi ngược lại với thể loại nhân vật chính diện mà tôi vẫn thể hiện. Tôi luôn nghĩ về các con của mình và không thích bọn trẻ cũng như bạn học của chúng phải thắc mắc: Tại sao cha lại đóng vai diễn như vậy".

Video: Một số hình ảnh trong "Săn rồng"

Chân Tử Đan nhận đóng vai Hào què vì muốn được thử thách bản thân. Tuy vậy, tạo hình nhân vật này từng được tài tử gốc Việt – Lã Lương Vĩ thể hiện hết sức thành công: "Vai diễn của người anh, người bạn thân với tôi đã trở thành kinh điển nên tôi sẽ rất khó khăn khi nhận vai này", Chân Tử Đan cho biết.

Hào què của Chân Tử Đan (trái) và tạo hình của Lã Lương Vỹ (phải)

Được biết, để vào vai Hào què, Chân Tử Đan đã không những nghiên cứu tính cách nhân vật mà còn phải luyện cách đi đứng của người bị tật ở chân.

Thậm chí, tài tử nói tiếng Quảng Đông còn mời thầy giáo dạy tiếng Triều Châu để giúp nhân vật thêm sống động. Chân Tử Đan tiết lộ, ngay khi đang quay Star War ngoại truyện tại London, hàng ngày anh vẫn mời thầy giáo đến dạy riêng để nhanh nắm bắt được ngôn ngữ mới này.

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn mời chuyên gia hóa trang từ Hollywood đến Hong Kong giúp "nắn" cho chiếc mũi khoằm và gương mặt có phần dị dạng hơn : "Mỗi ngày tôi phải hóa trang 3 lớp, trong đó phần mũi và cằm rất đúng chất của Hào què".

Hai nhân vật chính của phim do Chân Tử Đan và Lưu Đức Hoa đảm nhiệm

Săn rồng làm lại từ bản gốc có tên tiếng Anh To Be Number One (năm 1991) do Lữ Lương Vỹ thủ vai chính - Hào què. Phim có kinh phí sản xuất 200 triệu NDT (30 triệu USD) do Vương Tinh viết kịch bản kiêm đạo diễn với Jason Kwan, quy tụ các ngôi sao sáng giá như Chân Tử Đan, Lưu Đức Hoa, Ngũ Doãn Long, Hồ Nhiên, Trịnh Tắc Sĩ, Khương Hạo Văn, Từ Đông Đông và Lưu Hạo Long.

Săn rồng được công chiếu từ ngày 28.9 và tung hoành các rạp chiếu ở Hong Kong lẫn đại lục trong dịp quốc khánh Trung Quốc (1.10), hứa hẹn sẽ phá kỷ lục của Chiến lang 2 trong thời gian ngắn.