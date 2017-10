Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Trần Văn Việt (25 tuổi, quê quán huyện Nam Trực, Nam Định) là nghi phạm trong vụ trọng án xảy ra vào tối 8/10 tại chợ hoa Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ, đã bị cảnh sát bắt giữ.

Nạn nhân trong vụ án là Trần Công Nam (16 tuổi, quê quán Nam Định), tạm trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, là nhân viên làm thuê cho cửa hàng hoa tại chợ Quảng An. Nam bị sát hại bằng dao tại một cửa hàng bán hoa đêm tại chợ hoa Quảng An và tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên làm thuê tại chợ Quảng An. Sau đó, một nhóm đối tượng đã gọi Trần Văn Việt đến và dùng dao đâm vào lưng Trần Công Nam, khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ lại xe máy, trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Quảng An và Công an quận Tây Hồ đã có mặt bảo vệ hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngay trong đêm, cơ quan công an đã xác định đối tượng gây án là Trần Văn Việt, đang lẩn trốn tại quê ở tỉnh Nam Định và tiến hành bắt giữ.

Tại Công an quận Tây Hồ, Trần Văn Việt khai nhận giữa Việt và nạn nhân không có mẫu thuẫn với nhau, cũng không biết mặt nhau. Tuy nhiên, khi biết tin có mẫu thuẫn giữa nhóm bạn của Việt với nạn nhân, đối tượng đã thủ dao đến để giải quyết. Tại đây, Việt thấy một nam thiếu niên đứng trước cửa hàng hoa, đã đâm gục tại chỗ.

Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)