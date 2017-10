Sau khi mâu thuẫn xảy ra tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội), nam nhân viên bán hoa 16 tuổi bị người đàn ông dùng dao đâm xuyên vùng ngực. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trưa 9/10, Công an quận Tây Hồ cho biết đơn vị này phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) vừa bắt khẩn cấp nghi phạm đâm tử vong một người tại chợ hoa Quảng An.

Theo thông tin ban đầu, tối 8/10, những người làm việc tại cửa hàng hoa Mạnh Thắng xảy ra mâu thuẫn với nhóm người khác. Đến 21h cùng ngày, người đàn ông ngoài 30 tuổi đi xe máy đến tiệm hoa này rồi dùng dao đâm vào lưng nam nhân viên bán hoa của cửa hàng Mạnh Thắng. Nạn nhân 16 tuổi, quê Nam Định.

Khu vực chợ xảy ra vụ trọng án. Ảnh: H.L.

Sau nhát đâm thấu ngực, nạn nhân bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu. Lúc đó, hung thủ gây án để lại xe máy và rời hiện trường.

Khi trọng án xảy ra, Công an quận Tây Hồ cùng lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đến hiện trường khám nghiệm.

Theo chỉ huy Công an quận Tây Hồ, 4h ngày 9/10, cảnh sát bắt khẩn cấp nghi phạm gây án sau hơn 5 giờ truy xét.

Chợ hoa Quảng An nằm ven hồ Tây. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam